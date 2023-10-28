السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: الطقس غدًا مائل للحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الشبورة المائية الكثيفة صباحا

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من  القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة تمتد خفيفة إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

txt

"الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على حلايب وشلاتين

txt

"الأرصاد": عودة انخفاض درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعة فى ذلك الموعد

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من نصف إلى متر وربع والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 31 21

دمنهور 30 22

وادى النطرون 30 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 31 22

طنطا 30 21

دمياط 28 22 

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 32 21

السويس 32 22

العريش 30 21

رفح 30 21

رأس سدر 32 22

نخل 31 16

كاترين 25 14

الطور 30 22

طابا 31 23

شرم الشيخ 33 23

الإسكندرية 29 21

العلمين الجديدة 28 21

مطروح 27 19

السلوم 27 18

سيوة 30 16

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 31 23

حلايب 29 22

أبورماد 30 22 

رأس حدربة 29 23

الفيوم 33 20

بني سويف 34 19

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 21

قنا 36 23

الأقصر 37 23

أسوان 37 24

الوادى الجديد 36 21

أبوسمبل 37 23

 

طقس مائل للحرارة الأرصاد الجوية ليلا طقس لطيف الشبورة المائية الكثيفة هيئة الارصاد درجات الحرارة

مواد متعلقة

"الأرصاد": عودة انخفاض درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعة فى ذلك الموعد

"الأرصاد" تحذر قائدي السيارات من انخفاض الرؤية على الطرق

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"صحة البحيرة" تكشف سبب حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

أسماء 53 من مصابى حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

كشف السبب وراء اشتعال السيارات فى حادث "صحراوى البحيرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية لنظيره البريطانى: يجب وقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة بشكل فورى

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة