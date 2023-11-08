الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

5 مكملات غذائية يحتاجها الجسم فى فصل الشتاء.. تعرف عليها

مكملات غذائية يحتاجها
مكملات غذائية يحتاجها الجسم

يكثر الإصابة بالإنفلونزا والأمراض الموسمية في فصل الشتاء، لذلك يحتاج جسمك 5 مكملات غذائية لحمايتك من الإصابة بالأمراض ولتقوية مناعتك وحمايتك من المشاكل الصحية المفاجئة.

مكملات غذائية يحتاجها الجسم فى فصل الشتاء

يمكنك حماية جسمك وحماية أسرتك من الأمراض المنتشرة، يجب إعطاء الجسم 5 مكملات غذائية يحتاجها، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير فوائد مهمة يجب أن تعرفها عن المكملات الغذائية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

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هناك 5 مكملات غذائية مهمة يحتاجها جسمك يجب أن تعرفها، إليكم التفاصيل في السطور التالية:

مع حلول الشتاء.. 5 مكملات غذائية يحتاجها جسمك تعرف عليها

1 - فيتامين د

يعد فيتامين د من الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، فهو مهم جدًا لصحة العظام، وكذلك وظيفة الجهاز المناعي، ويمكنك الحصول على فيتامين د من الأطعمة مثل صفار البيض والأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة.

مع حلول الشتاء.. 5 مكملات غذائية يحتاجها جسمك تعرف عليها

2 - فيتامين سي

يعرف عن فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية خلاياك من التلف ودعم صحة الجهاز المناعي، يمكنك الحصول على فيتامين C من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، بما في ذلك الحمضيات والفلفل الحلو والقرنبيط.

مع حلول الشتاء.. 5 مكملات غذائية يحتاجها جسمك تعرف عليها

3 - فيتامين أ

يعد فيتامين أ مهم لصحة العين ووظيفة الجهاز المناعي، ويوجد في الخضروات البرتقالية والصفراء مثل البطاطا الحلوة والجزر واليقطين.

مع حلول الشتاء.. 5 مكملات غذائية يحتاجها جسمك تعرف عليها

4 - فيتامين الزنك

يعرف عن فيتامين الزنك أنه مهم جدًا لدعم وظيفة الجهاز المناعي، ويوجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الأسماك واللحوم الحمراء وبذور اليقطين.

مع حلول الشتاء.. 5 مكملات غذائية يحتاجها جسمك تعرف عليها

5 - فيتامين هـ

يعد فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلاياك من التلف، ويوجد في المكسرات، وكذلك الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت.

مع حلول الشتاء.. 5 مكملات غذائية يحتاجها جسمك تعرف عليها
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