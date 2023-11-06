الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشارى تثقيف غذائى يوضح سبب الإحساس بالجوع فى الشتاء

الإحساس بالجوع في
الإحساس بالجوع في الشتاء

أوضح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، سبب إحساسنا بالجوع في الشتاء، قائلًا: "إن الشتاء بطبيعته بارد، ويوجد به ارتباط بالبيت أكثر، وطالما أن الفرد مرتبط بالمنزل، فلا توجد حركة، ودائمًا ما يسلي الفرد نفسه بالطعام". 

وأضاف الدكتور مجدي نزيه، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن في الصيف والحر، الناس تخرج وتتحرك، وعادة لا تكون بدون عمل وبالتالي تتعرض للعرق، فيخرج الصوديوم من الجسم مع العرق، وبالتالي لا تتخزن المياه في الجسم، فلا يزيد وزن الجسم". 

وأشار إلى أنه في فصل الشتاء لا يشرب الإنسان الماء أو أنه ينسى شرب المياه، وبالتالي فإن الإشارات التي يعطيها الجسم نتيجة نقص المياه، تتم ترجمتها إلى نقص مياه وأكل، وبالتالي تترجم إلى جوع.

استشاري تغذية الأكل في الشتاء برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الجوع في الشتاء مجدي نزيه

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