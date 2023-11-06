مع دخول فصل الشتاء.. أسباب الشعور بالجوع ليلا وكيف يمكن التغلب المشكلة؟

مع دخول فصل الشتاء يزداد لدى الكثير منا الشعور بالجوع ليلا وعدم القدرة على التحكم في الشهية، وهو ما ينتج عنه اكتساب مزيد من الوزن، إلى جانب التعرض لمشكلات صحية في بعض الأحيان، فإذا كنت بحاجة لمعرفة سبب الشعور بالجوع ليلا فإليك الإجابة.

أسباب الشعور بالجوع ليلا

أوضح الدكتور محمد سيد مسعود، أستاذ التغذية ومدير مركز معلومات الأمن الغذائي، إن هناك مجموعة من الأسباب وراء الشعور بالجوع ليلا خاصة في فصل الشتاء، والتي تأتي على رأسها نفاذ الطاقة الخاصة بالجسم، فالسهر ليلا يحتاج إلي طاقة عالية وعند نفذها يصدر الجسم أشارات للمخ بحاجته لتناول الطعام لتعويض الطاقة المفقودة.

وتابع "مسعود"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن من ضمن الأسباب إن السهر يترتبط بصورة كبيرة بالتفكير والتوتر والأرق وكل تلك الأمور تزيد من رغبة المرء في تناول مزيد من الطعام كنوع من الهروب مما يفكر فيه ومحاولة الإنشغال بأمر آخر وهو الأكل، كما أن تغير الهرمونات لها عامل كبير في الشعور بالجوع موضحا إن هناك هرمون يدعي "الغريلين"، وهو المسئول عن الشعور بالجوع ويزداد بحلول الليل، أما في حالة النوم يفرز الجسم هرمون "اللبتين"، وهو المسئول عن الشعور بالشبع.

الحالة النفسية السيئة

مستكملا حديثه، إن على رأس الأسباب وراء الشعور بالجوع ليلا هو الحالة النفسية السيئة فالبعض يفرغ الطاقة السلبية التي بداخله في تناول مزيد من الطعام، وكذلك تناول كميات كبيرة من الطعام الغني بالبروتين على مدار اليوم، بالإضافة إلي ذلك الإفراط في تناول السكريات على مدار اليوم.

ونصح أستاذ التغذية العلاجية ببعض الأمور للقضاء على هذا الأمر، وهو تناول الوجبات الثلاثة في مواعيدها وبكميات مناسبة، بالإضافة إلي ذلك الامتناع عن تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بعد الساعة ٧ مساءً حتى لا تزيد من الشعور بالجوع، كما يجب الحرص على تناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، وعدم متابعة صفحات السوشيال الميديا الخاصة بالأكلات الدسمة والتي تحفز من الرغبة في تناول مزيد من الطعام.