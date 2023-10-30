كيف تتخلص من مشكلة الجوع الليلي مع دخول فصل الشتاء؟

يعتبر واحد من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير منا مع دخول فصل الشتاء، هو الشعور بالجوع الليلى، نظرا لأن الإحساس بهذا الجوع يجعلنا نتناول مزيد من الأكل مما ينتج عنه اكتساب مزيد من الوزن مع دخول فصل الشتاء، ونسلط الضوء في السطور التالية على كافة التفاصيل الخاصة بكيفية الحماية من الجوع الليلى خلال الشتاء.

فبحسب ما جاء في موقع "health"، فهناك مجموعة من العادات التي يجب الحرص على القيام بها خلال اليوم للتخلص من ظاهرة الجوع الليلي خلال ليالى الشتاء، والتى تأتى على رأسها، تقسيم الوجبات على مدار اليوم وذلك لعدم الشعور بالجوع خلال اليوم وهو ما يتسبب في زيادة الشعور بالجوع الليلى.

وبحسب ما جاء في الموقع، فيجب على الحرص على شرب الماء بكميات كبيرة على مدار اليوم وذلك لزيادة الشعور بالشبع على مدار اليوم، كما يجب الحرص على تناول كمية كبيرة من الماء خلال وجبة العشاء وذلك لزيادة الإحساس بالشبع وعدم التعرض للجوع الليلى خلال الليل، ويفضل إضافة البروتين إلي العشاء والذي قد يتمثل في الزبادي اليوناني على سبيل المثال والذي يمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة.

احذر استخدام الهاتف المحمول

ووفقا لما جاء في الموقع، يجب الحرص على عدم تناول الطعام خلال الليل أمام التلفاز لأن مشاهدة التلفاز مع تناول الطعام يزيد من الرغبة في تناول مزيد من الطعام، إلي جانب ذلك يجب عدم استخدام الهاتف المحمول خلال تناول الوجبات للسيطرة على شراهة الأكل، ويمكن إدراج بعض السناكس مثل الفاكهة فمكن الممكن تناول ثمرة من الفاكهة خلال فترة الليل وذلك لزيادة الإحساس بالشبع خلال تلك الفترة وهو ما يقلل الرغبة في تناول أطعمة آخري قد تؤثر بشكل سلبي على الجسم وتزيد من وزن الجسم.

الخضروات حل أضمن لك خلال فصل الشتاء

كما يمكن تناول بعض الخضروات التي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية مثل الكابوتشا وكذلك الخيار والجزر، فكلتلك الخضروات يمكن تناولها ليلا ستمنحك الإحساس بالشبع دون اكتساب مزيد من الوزن.

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