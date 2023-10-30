“ابدأ”: المبادرة تعمل في أكثر من قطاع صناعي لتقليل الفجوة الاستيرادية

أوضحت دينا الدليل عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، أن المبادرة تعمل فى أكثر من قطاع صناعي من أهم القطاعات، حيث تهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال دراسة الفاتورة الاستيرادية لمعرفة أكثر المنتجات التي يتم إستيرادها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم، دخلت المبادرة في قطاعات صناعية جديدة، منها قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع الآلات الثقيلة مثل اللوادر والحفارات وقطاع الخامات البدائية، فضلا عن قطاع الخامات الدوائية.

تطوير الصناعة المصرية

وكشفت أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، تركز على الصناعات الكبرى وتطوير القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن فكرة المبادرة في البداية كانت تهدف لربط مؤسسة حياة كريمة بمشروع متكامل، لتأتي توجيهات الرئيس السيسي للعمل على نطاق أوسع، من خلال خلق قطاعات صناعية كبيرة ومنتجات تصنع لأول مرة ليست في مصر فقط ولكن في الشرق الأوسط بالكامل.