الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: دور تاريخى لمصر فى دعم قضية شعبنا

أمجد الشوا مدير
أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية

 أعرب أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن بالغ التقديرللدور المصري  في الدفاع حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي على أساس حق تقدير الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

وأضاف أمجد الشوا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن منطلقات مؤتمر مدريد لعملية السلام كانت على أساس حل الدولتين، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تنص بشكل واضح على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على حدود 67.

الاحتلال الإسرائيلى عمل على فرض عملية التقسيم بين غزة والضفة الغربية

وأوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي عمق من قضية الاستيطان فى الضفة الغربية بشكل واضح وفرض عملية التقسيم بين غزة والضفة الغربية، ومحاولات مستمرة لإنهاء سبل العلاقة الفلسطينية مع القدس. 

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية للدور المصري الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي السلام الضفة الغربية القدس

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