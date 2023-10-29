الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ العلاقات الدولية: أزمة قطاع غزة كانت كاشفة لشخصية وقوة مصر

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن أزمة قطاع غزة كانت كاشفة لشخصية وقوة الدولة المصرية في التعامل بشكل واضح مع أزمة تعد حديث ومسار واهتمام العالم بشكل عام، كما أنها أثرت على المشهد الدولي،  وفي ظل حالة من الانسداد السياسي أدى إلى ما نحن فيه الآن، متابعًا أن الرئيس السيسي أكد أنه إذا لم يتم إيجاد حل شامل للأزمة الفلسطينية سيؤدي ذلك إلى اتساع دائرة الصراع.

وأضاف "فارس" خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي سبق وحذر من انسداد الأفق السياسي حول القضية الفلسطينية، عدم الإيمان بالقضية سوف يؤدي إلى انفجار داخل الأراضي الفلسطينية، ومتابعًا أن مصر لديها إيمان ورغبة شديدة في تنفيذ مبدأ حل الدولتين، باعتباره هو المخرج الأهم لحل المشكلة الكبيرة التي لا تؤرق الشرق الأوسط فحسب، وإنما العالم أجمع.

أستاذ العلاقات الدولية: مصر دائمًا تتعامل بسياسة شريفة

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر دائمًا تتعامل بسياسة شريفة، حيث تتعامل بمنتهى الوضوح والشفافية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائمًا يسعى لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، والسعي الدائم للتوسط في الصراعات والنزاعات وتهدئة الأوضاع.

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