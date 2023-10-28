السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بهذه الخطوات.. حافظي على شعرك بفصل الخريف

حافظي على شعرك بفصل
حافظي على شعرك بفصل الخريف

تحرص السيدات والفتيات على الحفاظ على صحة شعرهن و بشرتهن خلال فصل الخريف، عن طريق اتباع روتين معين يحافظ على صحة الشعر والبشرة، حيث تتأثر البشرة والشعر بمعدلات الرطوبة والأتربة، ويرصد التقرير التالي، أبرز طرق الحفاظ على الشعر والبشرة خلال فصل الخريف.

كيف تحافظين على شعرك خلال فصل الخريف 

استخدمي منتجات ترطيب مثل بلسم وماسكات للشعر الجاف، وضعيها بانتظام لتجديد الترطيب وتقوية الشعر. بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرغان وزيت جوز الهند قد تكون مفيدة أيضًا لترطيب الشعر.

قد يكون استخدام أدوات تسخين الشعر مثل مكواة الشعر ومجفف الشعر بحرارة عالية ضارًا بالشعر، لذا حاولي تجنب استخدامها بشكل متكرر واستخدمي منتجات حماية الشعر الحرارية قبل استخدامها.

بعد غسل الشعر، قومي بتجفيفه بلطف بواسطة منشفة ناعمة بدلًا من فركه بقوة. الفرك القوي قد يؤدي إلى تلف الشعر وتكسره. قومي أيضًا بتجنب تجفيف الشعر بواسطة المجفف بحرارة عالية، واتركيه يجف تدريجيًا بشكل طبيعي.

قومي بغسل فروة رأسكِ بانتظام لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة. استخدمي شامبو وبلسم مناسب لنوع شعركِ وفروة رأسكِ، قد تحتاجين إلى زيادة تردد الغسل في حالة تراكم الشوائب أو زيادة الدهون.

نصائح ذهبية للوقاية من سرطان الثدي بعد دعوة "الصحة" بالكشف المبكر

وحاولي تجنب التصفيف القاسي للشعر خلال فترة تقلب الفصول. استخدمي مشط بأسنان واسعة أو فرشاة ناعمة لتجنب تلف الشعر وتكسيره، قومي بتجنب الشد الزائد عند ربط الشعر أو تصفيفه.

تأكدي من تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر، وتناولي الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم والأسماك والبقوليات، وتناول لاحظي أنه من المهم أيضًا تقليل تعرض الشعر للعوامل الضارة مثل التلوث وأشعة الشمس الحارقة، وقد ترغبين في ارتداء قبعة أو وشاح لحماية الشعر من أشعة الشمس وتلوث الهواء والأتربة.

اقرأ أيضاً

النظام الغذائى وممارسة الرياضة.. نصائح مهمة للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم

فصل الخريف الشعر البشرة الرطوبة الحفاظ علي الشعر

مواد متعلقة

كيف يمكن حماية أبنائنا من انتقال عدوى حشرات الشعر بالمدارس

تساقط الشعر والجفاف.. علامات في جسمك تشير إلى نقص الفيتامينات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

"لحظات فزع".. شهود عيان يروون تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

"صحة البحيرة" تكشف سبب حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة