بهذه الخطوات.. حافظي على شعرك بفصل الخريف

تحرص السيدات والفتيات على الحفاظ على صحة شعرهن و بشرتهن خلال فصل الخريف، عن طريق اتباع روتين معين يحافظ على صحة الشعر والبشرة، حيث تتأثر البشرة والشعر بمعدلات الرطوبة والأتربة، ويرصد التقرير التالي، أبرز طرق الحفاظ على الشعر والبشرة خلال فصل الخريف.

كيف تحافظين على شعرك خلال فصل الخريف

استخدمي منتجات ترطيب مثل بلسم وماسكات للشعر الجاف، وضعيها بانتظام لتجديد الترطيب وتقوية الشعر. بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرغان وزيت جوز الهند قد تكون مفيدة أيضًا لترطيب الشعر.

قد يكون استخدام أدوات تسخين الشعر مثل مكواة الشعر ومجفف الشعر بحرارة عالية ضارًا بالشعر، لذا حاولي تجنب استخدامها بشكل متكرر واستخدمي منتجات حماية الشعر الحرارية قبل استخدامها.

بعد غسل الشعر، قومي بتجفيفه بلطف بواسطة منشفة ناعمة بدلًا من فركه بقوة. الفرك القوي قد يؤدي إلى تلف الشعر وتكسره. قومي أيضًا بتجنب تجفيف الشعر بواسطة المجفف بحرارة عالية، واتركيه يجف تدريجيًا بشكل طبيعي.

قومي بغسل فروة رأسكِ بانتظام لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة. استخدمي شامبو وبلسم مناسب لنوع شعركِ وفروة رأسكِ، قد تحتاجين إلى زيادة تردد الغسل في حالة تراكم الشوائب أو زيادة الدهون.

وحاولي تجنب التصفيف القاسي للشعر خلال فترة تقلب الفصول. استخدمي مشط بأسنان واسعة أو فرشاة ناعمة لتجنب تلف الشعر وتكسيره، قومي بتجنب الشد الزائد عند ربط الشعر أو تصفيفه.

تأكدي من تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر، وتناولي الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم والأسماك والبقوليات، وتناول لاحظي أنه من المهم أيضًا تقليل تعرض الشعر للعوامل الضارة مثل التلوث وأشعة الشمس الحارقة، وقد ترغبين في ارتداء قبعة أو وشاح لحماية الشعر من أشعة الشمس وتلوث الهواء والأتربة.