السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم السبت 18 نوفمبر.. والأرصاد تحذر من تقلبات جوية

الطقس
الطقس

يبحث المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، وذلك بعد أن شهدت البلاد في الأيام الأخيرة وجود تقلبات جوية وتغير في درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية مع انطلاق شهور فصل الخريف.

 توقعات حالة الطقس اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، أنه سيسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى أن طقس السبت لطيف في بداية الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأعلنت وجود أمطار متوسطة مساءً بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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حالة الطقس اليوم السبت 18-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية مفاجئة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة المناخ  حيث تشهد المحافظات طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم ٢٧ درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم السبت والأرصاد تحذر من تقلبات جوية مفاجئة

وأضافت الأرصاد الجوية، في منشور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن هناك تقلبات جوية مساءًا وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وهناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج من (٢ - ٣ ) متر.

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درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 25 والصغرى 20 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

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