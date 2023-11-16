الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحذيرات من الشبورة والأمطار.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة على كل الأنحاء، اعتبارًا من الجمعة 17 نوفمبر حتى الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.

ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيفًا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيانها اليومي، على استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المُقبلة، حيثُ تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة. 

وأوضحت الهيئة أنَّه مع بداية الأسبوع المقبل، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاضًا في درجات الحرارة، نتيجة التغيرات الطبيعية للأجواء التي تتزامن مع فصل الشتاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّه بداية من الأحد المقبل تشهد شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتكون رعدية أحيانا مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.

وأوصت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والحذر من التقلبات الجوية المستمرة على كل أنحاء الجمهورية، حيث تشهد البلاد في الوقت الحالي، أجواء خريفية متقلّبة وغطاء سحابيا على شمال البلاد يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس صباحًا، تزيد حدتها في ساعات الليل المتأخرة.

تحذير لقائدي المركبات

وأوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، حيث تصل الشبورة إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بحالة الطقس ودرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر:

الأرصاد هيئة الارصاد عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأحوال الجوية حالة الطقس الطقس

الأكثر قراءة

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

نصف مليون جنيه فى شهرين.. مفاجأة فى واقعة سرقة مصفف شعر شهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس