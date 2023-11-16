تحذيرات من الشبورة والأمطار.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة على كل الأنحاء، اعتبارًا من الجمعة 17 نوفمبر حتى الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.

ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيفًا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيانها اليومي، على استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المُقبلة، حيثُ تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنَّه مع بداية الأسبوع المقبل، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاضًا في درجات الحرارة، نتيجة التغيرات الطبيعية للأجواء التي تتزامن مع فصل الشتاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّه بداية من الأحد المقبل تشهد شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتكون رعدية أحيانا مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.

وأوصت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والحذر من التقلبات الجوية المستمرة على كل أنحاء الجمهورية، حيث تشهد البلاد في الوقت الحالي، أجواء خريفية متقلّبة وغطاء سحابيا على شمال البلاد يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس صباحًا، تزيد حدتها في ساعات الليل المتأخرة.

تحذير لقائدي المركبات

وأوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، حيث تصل الشبورة إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.