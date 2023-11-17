توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس المعتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على جنوب مصر، حار على سيناء، لتكون درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 17-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال ساعات الليل، حيث يكون لطيفًا في أوله، ولكنه يصبح مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على أهمية ترك مسافات آمنة بين السيارات أثناء القيادة، وتهدئة السرعة واستخدام آلة التنبيه، والتوقف عن القيادة فورًا في حالة انعدام الرؤية. كما أشارت إلى إمكانية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

درجة الحرارة العظمى: 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 19 درجة مئوية.

الإسكندرية:

درجة الحرارة العظمى: 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 18 درجة مئوية.

مطروح:

درجة الحرارة العظمى: 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 17 درجة مئوية.

بورسعيد:

درجة الحرارة العظمى: 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 17 درجة مئوية.

جنوب سيناء:

درجة الحرارة العظمى: 31 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 20 درجة مئوية.

محافظات الأقصر

درجة الحرارة العظمى: 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 18 درجة مئوية.

محافظة أسوان

درجة الحرارة العظمى: 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 19 درجة مئوية.