"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، ولكن كميات الأمطار ستكون أقل من أمس، في شمال البلاد، أي بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، أنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة الليل، وهذا من المتوقع خلال الأيام القادمة، موضحة أن هناك استمرارا فى انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، وتعتبر درجات الحرارة خلال فترات النهار حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وتتراوح العظمي على القاهرة الكبري ما بين 27 و28 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن الطقس خلال فترة النهار تحديدا فترة الظهيرة معتدل تماما فى معظم المناطق الموجودة فى السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ونوهت بأنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل سيكون هناك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، والأجواء مائلة للبرودة فى معظم محافظات الجمهورية.