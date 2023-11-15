الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر: فرص لسقوط أمطار على البلاد

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن اليوم الأربعاء سيشهد طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، خلال مداخلة عبر برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على “القناة الأولى”: يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 22.

الأرصاد الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد طقسا درجات الحرارة اليوم الاربعاء

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