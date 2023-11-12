الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الشتاء

يتساءل الكثير من المواطنين، عن موعد بداية فصل الشتاء، وانتهاء فصل الخريف، وذلك بعد الموجات المتتالية لانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها جميع المحافظات المصرية خلال الفترة الماضية.



وكشفت هيئة الأرصاد، أنه من المقرر أن ينتهي فصل الخريف في 20 ديسمبر، ومن المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، حيث يستمر لمدة 3 أشهر.

وبدأ فصل الخريف منذ يوم 23 سبتمبر الماضي، وذلك بحدوث الاعتدال الخريفي الساعة 9:49 صباحا، وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء؛ ليستمر فصل الخريف 2023 في نصف الكرة الأرضية الشمالي لنحو 89 يومًا، وفقًا للحسابات التي أعلنها معهد البحوث الفلكية.