الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد سقوط سيول.. استقرار في حالة الطقس بالبحر الأحمر

طقس البحر الأحمر
طقس البحر الأحمر

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، اليوم الثلاثاء، استقرارًا فى حالة الطقس، بعد موجة التقلبات الجوية التى شهدتها بعض المدن خلال الأيام الماضية، وأدت لسقوط سيول بمناطق متفرقة جنوبي المحافظة.

وتزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بمحافظة البحر الأحمر لليوم الثلاثاء، باستمرار سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض مناطق من الجمهورية تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تشهد مدن البحر الأحمر طقس خريفي معتدل، بعد تعرضت مناطق مختلف بمدينة مرسى علم ومدينة الشلاتين لموجة من الأمطار الغزيرة وصلت إلى حد السيول، تسبب في نحر عدد من الطرق الخارجية لتلك المدن.

البحر الأحمر ترفع آثار السيول التي شهدتها مدينة مرسى علم 

في السياق ذاته، تقوم الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري، بأعمال إزالة الآثار الناتجة عن سقوط أمطار وسيول خلال الأيام الماضية بالمدينة، حيث طالبت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم في بيان لها، قائدي السيارات المختلفة والمسافرين على الطريق بتوخي الحذر والحيطة أثناء القيادة.

كما وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، برفع درجات الاستعداد بالمحافظة وفي مختلف المدن وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لمواجهة آثار التقلبات الجوية والتي يصاحبها من سقوط أمطار وسيول للحفاظ علي سلامة المواطنين.

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