الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين البحر الأحمر": انخفاض أسعار معظم السلع بالأسواق.. وحملات مكثفة للمتابعة

تموين البحر الأحمر
تموين البحر الأحمر

قال شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر، إن نسبة خفض أسعار السلع بلغت 30%، بجانب توافرها في الأسواق، منذ بدء انطلاق مبادرة خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، ضمن خطة الدولة لخفض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين. 

وأضاف وكيل تموين البحر الأحمر، لـ«الدستور»، أن هناك حملات متابعة مستمرة على المحال التجارية والأسواق بتعليمات من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، مشيرًا إلى أن هناك رصدا يوميا وعلى مدار الساعة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق.

من جانبه، كشف أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، عن أن حملات المتابعة تشدد على إعلان أسعار المنتجات في الأسواق، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي تاجر يخالف التعليمات الواردة في هذا الشأن، وأن الحملات مستمرة بجميع المناطق والمدن، ولافتًًا إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع لاقت قبولًا ورضا من المواطنين، حيث شملت المبادرة خفض أسعار معظم المنتجات في الأسواق.

المحافظ: حملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالقوانين التجارية

في السياق ذاته، أعلن اللواء عمرو حنفي عن بدء حملات تفتيشية مستمرة لمراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية، مؤكدًا أن هذه الحملات تهدف إلى ضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير الصحية والسلامة.

وأكد المحافظ، خلال جولته بالأسواق بمدينة الغردقة، أن الهدف هو متابعة الأسعار وضمان الالتزام باللوائح والقوانين التجارية، مشيرًا إلى أن الحملات المكثفة جزء من جهود الحكومة لمكافحة جشع التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، مشددًا على جميع التجار ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها.

وزارة التموين البحر الاحمر رئيس مجلس الوزراء الأسعار الرقابة التجارية الغردقة

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