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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس اليوم السبت 18-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

زاد البحث عن حالة الطقس اليوم السبت 18-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية خاصة مع الانخفاض التدريجي للحرارة مع شهور فصل الخريف وتغيير الحالة المناخية وفقا لبيان الهيئة القومية للارصاد الجوية اليومي والذي يتم إعلانه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة.

حالة الطقس اليوم السبت 18-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

يمكن معرفة حالة الطقس اليوم السبت 18-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة من خلال النشرة الجوية عبر موقع الدستور الإلكتروني، والتي يقدمها للقراء يوميا وتهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على محافظات الشمال حتى سيناء وشمال الصعيد مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة و رعدية.


وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أن هناك نحو انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2_3 درجة مئوية مع نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والسواحل الشمالية الغربية.


وأوضح خبراء الهيئة وجود شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من اليوم على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وطالبت من السائقين توخي الحذر أثناء القيادة للحد من الآثار الناجمة عن الطقس السيء.

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نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 25 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

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حالة الطقس اليوم الجمعة 17-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

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"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

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