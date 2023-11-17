الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أمطار غزيرة ورعدية".. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار الأحوال الجوية يوم الأحد

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا بالفعل النصف الثاني من فصل الخريف التي تشبه أغلب أجوائه الأجواء الشتوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن المتوقع يوم الأحد المقبل بأن نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، وأيضًا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط سيعملان على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت أن أول عنصر في الحالة الجوية هو تساقط الأمطار بشكل متفاوت الشدة، بالإضافة إلى الرعد ما بين المتوسط والغزير على المناطق الساحلية، وكلما تقدمنا للمناطق الداخلية، كانت كميات الأمطار أقل، لكن أغلب محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون عليها أمطار وسوف تكون هذه الأمطار رعدية، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتساقط معها أيضًا حبات البرد.

طقس الاحد الأرصاد الجوية الأرصاد الدكتور منار غانم برنامج اليوم

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