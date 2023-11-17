الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة غدًا السبت

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت 18 نوفمبر 2023 وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الأرصاد في نشرتها الجوية إنَّه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وكاترين والدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على باقي الانحاء نهارًا، لطيفًا فى أول الليل مائل للبرودة نسبيًا في آخره شمالًا لطيف ليلًا جنوبًا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ هناك فرص سقوط أمطار خفيفة قد تتوسط متفرقة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

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حالة البحر

- البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح  شمالية غربية إلى شمالية.

- خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح  شمالية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، حيثُ من المتوقع أن تصل إلى شمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّه بداية من الأحد المُقبل، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يُصاحبها سقوط أمطار متوسطة تصل إلى رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت:

- القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19.

- الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18.

- مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17.

- سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16.

- قنا العظمى 30 درجة والصغرى 17.

- أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.

 

إليكم باقي التفاصيل الخاصة بحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت:

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