الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سحب مع أمطار متفاوتة.. "الأرصاد": تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة

سحب وامطار - صورة
سحب وامطار - صورة تعبيرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طبيعة الأجواء والتغيرات الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المُقبلة على بعض المناطق المعرّضة للأمطار والتقلبات الشتوية.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّه وفقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، يُشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

وأوضحت أنَّه من المتوقع تقدم السُحب الرعدية  إلى مناطق من مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية مع تقدم الوقت.

 

تقلبات جوية مستمرة

وأوصت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والحذر من التقلبات الجوية المستمرة على كل أنحاء الجمهورية، حيثُ تشهد البلاد في الوقت الحالي، أجواء خريفية ممتعة وغطاء سحابى على شمال البلاد يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس صباحًا، تزيد حدتها في ساعات الليل المتأخرة.

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

"الأرصاد" تحذر: فرص لسقوط أمطار على البلاد

ولفتت إلى أنَّ الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد قد تمتد إلى مناطق من القاهرةالكبرى.

وشهد عدد من المحافظات أمطارًا رعدية خلال الساعات الماضية، مع احتمالية زيادة فرص الأمطار على مناطق أخرى مع تقدم الوقت، خاصة الساعات المُقبلة.

 

شبورة مائية كثيفة وضباب

وطبقًا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت محطات عدة شبورة مائية كثيفة وضباب وانخفضت الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة.

كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

 

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

وفيما يتعلّق بأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركو الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّها تتمثّل في شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق. 

الأرصاد هيئة الارصاد التقلبات الجوية شبورة الرؤية الظواهر الجوية

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