الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمطار متفاوتة الشدة واضطراب فى الملاحة الجوية.. توقعات الطقس غدًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يشهد طقس غدًا الإثنين، سقوط  أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الغد من المتوقع أن يكون لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

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درجات الحرارة اليوم الأحد 19-11-2023 فى محافظات مصر

اضطراب في الملاحة البحرية 

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أيضًا أن يشهد طقس الغد اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم في الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 أمتار.

توقعات الأمطار بالمحافظات

وتشهد القاهرة الكبرى غدًا الإثنين، أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، فيما يشهد جنوب الوجه البحري ومدن القناة أمطارًا تتراوح من خفيفة إلى متوسطة على محافظات: المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، والسويس.

أما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فمن المتوقع أن تشهد أمطارًا متوسطة على محافظات: الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ.

وفي مطروح، تتراوح الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وقد تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية بمحافظات: دمياط، بورسعيد، رفح، والعريش، وقد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدًا 

- القاهرة: العظمى "24"- الصغرى "19".

- الإسكندرية: العظمى "23"- الصغرى "17".

- مطروح: العظمى "22"- الصغرى "14".

- سوهاج: العظمى "25"- الصغرى "16".

- قنا: العظمى "25"- الصغرى "17".

- أسوان: العظمى "28"- الصغرى "18".

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