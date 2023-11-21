"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية وتوقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أن البلاد ستشهد اليوم، استقرارا في الحالة الجوية، حيث يسود طقس لطيف غائم، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد.

تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الصباح الباكر

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، إنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، مشيرة إلى تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الصباح الباكر علي طرق القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 25، الصغرى 18

العاصمة الإدارية العظمى 25، الصغرى 19

الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 17

العلمين الجديدة العظمى 23، والصغرى 17

مطروح العظمى 22، الصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 30، الصغرى 20

الغردقة العظمى 35، الصغرى 27

أسيوط العظمى 26، الصغرى 14

سوهاج العظمى 26، الصغرى 16

قنا العظمى 26، الصغرى 17

الأقصر العظمى 27، الصغرى 17

أسوان العظمى 27، الصغرى 18