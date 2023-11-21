الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية وتوقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة للأرصاد  الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أن البلاد ستشهد اليوم، استقرارا في الحالة الجوية، حيث يسود طقس لطيف غائم، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد.

  تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الصباح الباكر

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، إنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، مشيرة إلى تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الصباح الباكر علي طرق القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

القاهرة العظمى 25، الصغرى 18
العاصمة الإدارية العظمى 25، الصغرى 19
الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 17
العلمين الجديدة العظمى 23، والصغرى 17
مطروح العظمى 22، الصغرى 14
شرم الشيخ العظمى 30، الصغرى 20
الغردقة العظمى 35،  الصغرى 27
أسيوط العظمى 26، الصغرى 14
سوهاج العظمى 26، الصغرى 16
قنا العظمى 26، الصغرى 17
الأقصر العظمى 27، الصغرى 17
أسوان العظمى 27، الصغرى 18

درجات الحرارة الثلاثاء درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم ا السواحل الشمالية الامطار للأرصاد الجوية الطقس

مواد متعلقة

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" مفاجأة بشأن حالة الطقس.. متى تستقر الأحوال الجوية؟

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رموها في غرفة صرف صحي.. تفاصيل قتل سيدة وعشيقها ابنتها قبل محاكمتهما

"الدفاع العراقية" ترسل طائرة مساعدات غذائية للعريش تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تدك عددًا من القطاعات فى غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": "حزب الله" يعلن استهداف منزل لجنود الاحتلال بمستوطنة المطلة

وزارة الاقتصاد الفلسطينية: الاحتلال أغلق 255 منشأة اقتصادية بحوارة منذ بدء العدوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه