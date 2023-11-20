"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" مفاجأة بشأن حالة الطقس.. متى تستقر الأحوال الجوية؟

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غانم مفاجآت بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، والظواهر الجوية على جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت "غانم"، انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي شهدتها البلاد أمس وكانت ذروتها اليوم الإثنين، على أن يبدأ غدًا الثلاثاء، استقرار تام في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريح خاص لـ"الدستور" إنَّه بداية من غدٍ الثلاثاء، تتحسن الأجواء بشكل كبير، وتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب المناطق وانحصار سقوطها فقط في السواحل الشمالية.

وأضافت، أنَّه متوقع سقوط كميات خفيفة من الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط على فترات متقطعة من اليوم.

وأوضحت أنَّ الأمطار المتوقعة بداية من الغد؛ لن تؤثر تمامًا على أي أعمال أو أنشطة يومية، مُشيرة إلى عدم تعرّض باقي مناطق الجمهورية للأمطار خلال الأيام المقبلة.

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة، أكدت "غانم" أنَّها تتمثّل في الشبورة المائية المؤثرة خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر.

وتابعت "غانم" لـ"الدستور" أنَّه متوقع تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة في قيم درجات الحرارة، حيث تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام، وتسجل القاهرة الكبرى ما بين خمسة وعشرين وستة وعشرين درجة مئوية، ممّا يجعل الأجواء خلال فترات النهار معتدلة تمامًا.

ونوهت بأن الإحساس بالبرودة سيزيد خلال فترات الليل المتأخرة، حيثُ تستمر طوال الأيام المُقبلة، بجانب انخفاض كبير في درجات الحرارة، ممّا يزيد الشعور ببرودة الجو، وبالتالي لابد من اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للسلامة والأمان.

ولفتت "غانم" إلى أنَّه يجب على المواطنين البدء في ارتداء الملابس الخريفية تدريجيًا، تزامنًا مع التقلبات الجوية، ومراعاة لصحة الإنسان، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.