الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" مفاجأة بشأن حالة الطقس.. متى تستقر الأحوال الجوية؟

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غانم مفاجآت بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، والظواهر الجوية على جميع أنحاء الجمهورية.

 

وأكدت "غانم"، انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي شهدتها البلاد أمس وكانت ذروتها اليوم الإثنين، على أن يبدأ غدًا الثلاثاء، استقرار تام في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

 

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريح خاص لـ"الدستور" إنَّه بداية من غدٍ الثلاثاء، تتحسن الأجواء بشكل كبير، وتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب المناطق وانحصار سقوطها فقط في السواحل الشمالية. 

 

وأضافت، أنَّه متوقع سقوط كميات خفيفة من الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط على فترات متقطعة من اليوم.

عدم استقرار ومنخفض جوى.. "الأرصاد": توقعات بأمطار تصل لحد السيول بسيناء

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت أنَّ الأمطار المتوقعة بداية من الغد؛ لن تؤثر تمامًا على أي أعمال أو أنشطة يومية، مُشيرة إلى عدم تعرّض باقي مناطق الجمهورية للأمطار خلال الأيام المقبلة.

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة، أكدت "غانم" أنَّها تتمثّل في الشبورة المائية المؤثرة خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر.

وتابعت "غانم" لـ"الدستور" أنَّه متوقع تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة في قيم درجات الحرارة، حيث تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام، وتسجل القاهرة الكبرى ما بين خمسة وعشرين وستة وعشرين درجة مئوية، ممّا يجعل الأجواء خلال فترات النهار معتدلة تمامًا.

ونوهت بأن الإحساس بالبرودة سيزيد خلال فترات الليل المتأخرة، حيثُ تستمر طوال الأيام المُقبلة، بجانب انخفاض كبير في درجات الحرارة، ممّا يزيد الشعور ببرودة الجو، وبالتالي لابد من اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للسلامة والأمان.

ولفتت "غانم" إلى أنَّه يجب على المواطنين البدء في ارتداء الملابس الخريفية تدريجيًا، تزامنًا مع التقلبات الجوية، ومراعاة لصحة الإنسان، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.

الأرصاد الأرصاد الجوية منار غانم الأحوال الجوية حالة الطقس الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الإثنين 20-11-2023 وأماكن سقوط الأمطار فى محافظات مصر

سقوط عامود إنارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

الأكثر قراءة

"كل ما هو إسرائيلي في مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسي ليدر"

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

هذه الأطعمة تساعدك في تحسين جهازك الهضمي

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قرارات ترقية العاملين فى 50 جهة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

بايدن من حفلة الديك الرومى: صفقة المحتجزين "باتت قريبة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟