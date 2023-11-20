حالة الطقس اليوم الإثنين 20-11-2023 وأماكن سقوط الأمطار فى محافظات مصر

يسعى المواطنين في الساعات الصباحية قبل الذهاب لمقر عملهم والخروج من المنزل معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 20-11-2023 وأماكن سقوط الأمطار في محافظات مصر عبر جوجل، يتابع آلاف المواطنين بحذر وقلق حالات الطقس اليوم في مصر، عقب موجة الطقس السيء التي قد شهدتها البلاد من الرياح وأتربة عالقة وأمطار وذلك على أغلب محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الإثنين 20-11-2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة حالة الطقس اليوم الإثنين 20-11-2023 وأماكن سقوط الأمطار في محافظات مصر ودرجات الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة في الأرصاد الجوية بمصر عن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق يوم 20 نوفمبر، فضلًا عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، وتكون بالإضافة لدرجات الحرارة المتوقعة على جميع محافظات ومدن مصر.

وأوضحت الأرصاد الجوية من المفترض أن يسود طقس اليوم الإثنين نهارًا، أجواء لطيفة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء وفي جنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا، فقد أشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أنه سيسود طقس يكون مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار في محافظات مصر

لفتت الأرصاد الجوية في مصر إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من ناحية السواحل الشمالية الغربية وفي شمال الوجه البحري قد ستكون غزيرة على مناطق في السواحل الشمالية الشرقية قد ستصل إلى حد السيول على شمال وفي وسط سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أنه سوف يكون هناك أمطار خفيفة قد ستكون متوسطة على مناطق في جنوب الوجه البحري ومدن القناة ستمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى وتكون على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد إلى أنه سوف تشهد البلاد نشاط رياح في مناطق من السواحل الشمالية وبجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 20 نوفمبر على محافظات وبمدن مصر:

درجة الحرارة اليوم الاثنين 20 نوفمبر في القاهرة 24 19

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 24 18

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 25 18

درجة الحرارة في بنهــــا 24 19

درجة الحرارة في دمنهور 23 17

درجة الحرارة في وادي النطرون 24 17

درجة الحرارة في كفر الشيخ 23 17

درجة الحرارة اليوم الاثنين 20 نوفمبر في المنصورة 23 17

درجة الحرارة في الزقازيق 24 17

درجة الحرارة في شبين الكوم 24 17

درجة الحرارة في طنطا 23 17

درجة الحرارة في دمياط 22 18

درجة الحرارة في بورسعيد 23 18

درجة الحرارة اليوم الاثنين 20 نوفمبر في الإسماعيلية 24 17

درجة الحرارة في السويس 25 18

درجة الحرارة في العريش 22 15

درجة الحرارة في رفح 21 16

درجة الحرارة في رأس سدر 26 19

درجة الحرارة اليوم الاثنين 20 نوفمبر في نخل 23 9

درجة الحرارة في كاترين 18 7

درجة الحرارة في الطور 27 19

درجة الحرارة في طابا 24 20

درجة الحرارة اليوم الاثنين 20 نوفمبر حسب في شرم الشيخ 27 20