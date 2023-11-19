انخفاض كبير في الحرارة.. "الأرصاد" تحذر من طقس الليلة وغدًا

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تطورات الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن البلاد تتأثر بمنخفض قطبي يؤثر على معظم المحافظات الشمالية، وبدأ على تركيا ثم توجه إلى قبرص ووصل إلى مصر.

وأضافت شاكر أن كمية الأمطار المتوقعة غدًا أقل مما سقطت اليوم، على السواحل الشمالية والتي ستكون خفيفة إلى متوسطة باستثناء شمال سيناء التي من المتوقع أن تتعرض لأمطار غزيرة وسيول.

وأشارت إلى أن محافظات الوجه البحري والقاهرة ستتعرض لأمطار خفيفة إلى متوسطة، موضحة أنها ستبدأ الشبورة المائية في التكون بداية من يوم الثلاثاء وستقل فرص الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.

وأوضحت أن نشاط الرياح أدى لانخفاض درجة الحرارة وسيزداد انخفاض درجة الحرارة ليل اليوم، وغدا سنشعر بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وتبدأ يوم الثلاثاء استقرار في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.