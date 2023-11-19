تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية خلال الـ 14 يوما المقبلة
حالة من عدم الاستقرار يشهدها الطقس على مدار الأيام الماضية وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية مع استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شرق البلاد والدلتا ومدن القناة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.
في التقرير التالي نرصد حالة الطقس في الإسكندرية خلال 14 يوما والمعتاد عنها في حالة التقلبات الجوية أن تكون شديدة بالنسبة للمحافظة، خاصة بعد إعلان محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة بسبب نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
حالة الطقس في الإسكندرية 14 يوم
منذ صباح اليوم، شهدت محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس صاحبها هطول الأمطار الغزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تزايد نشاط الرياح الشديدة وتصل سرعتها إلى 80 كم فى الساعة، وتكاثرت السحب الممطرة مع توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.
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درجات الحرارة في الإسكندرية 14 يوما
الإثنين 20 نوفمبر 2023
23 العظمى
17 الصغرى
الثلاثاء 21 نوفمبر ٢٠٢٣
24 العظمى
15 الصغرى
الأربعاء 22 نوفمبر ٢٠٢٣
25 العظمى
14 الصغرى
الخميس 23 نوفمبر ٢٠٢٣
25 العظمى
13 الصغرى
الجمعة 24 نوفمبر ٢٠٢٣
26 العظمى
16 الصغرى
السبت 25 نوفمبر ٢٠٢٣
25 العظمى
17 الصغرى
الأحد 26 نوفمبر ٢٠٢٣
24 العظمى
16 الصغرى
الاثنين 27 نوفمبر ٢٠٢٣
24 العظمى
16 الصغرى
الثلاثاء 28 نوفمبر ٢٠٢٣
24 العظمى
16 الصغرى
الأربعاء 29 نوفمبر ٢٠٢٣
24 العظمى
16 الصغرى
الخميس 30 نوفمبر ٢٠٢٣
23 العظمى
15 الصغرى
الجمعة 01 ديسمبر ٢٠٢٣
23 العظمى
15 الصغرى
السبت 02 ديسمبر ٢٠٢٣
23 العظمى
16 الصغرى
الأحد 03 ديسمبر ٢٠٢٣
23 العظمى
15 الصغرى