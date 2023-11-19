الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية خلال الـ 14 يوما المقبلة

الطقس في الإسكندرية
الطقس في الإسكندرية

حالة من عدم الاستقرار يشهدها الطقس على مدار الأيام الماضية وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية مع استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شرق البلاد والدلتا ومدن القناة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.
 

في التقرير التالي نرصد حالة الطقس في الإسكندرية خلال 14 يوما والمعتاد عنها في حالة التقلبات الجوية أن تكون شديدة بالنسبة للمحافظة، خاصة بعد إعلان محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس  والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة بسبب نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
 

حالة الطقس في الإسكندرية 14 يوم
 

منذ صباح اليوم، شهدت محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس صاحبها هطول الأمطار الغزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تزايد نشاط الرياح الشديدة وتصل سرعتها إلى 80 كم فى الساعة، وتكاثرت السحب الممطرة مع توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

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تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد.. ودرجات الحرارة المتوقعة


 

درجات الحرارة اليوم الأحد 19-11-2023 فى محافظات مصر

سقوط أمطار مع انخفاض درجات الحرارة بالغربية اليوم الأربعاء

 

درجات الحرارة في الإسكندرية 14 يوما
 

الإثنين 20 نوفمبر 2023 
23 العظمى 
17 الصغرى
 

الثلاثاء 21 نوفمبر ٢٠٢٣
24 العظمى 
15 الصغرى 

الأربعاء 22 نوفمبر ٢٠٢٣
25 العظمى 
14 الصغرى 

الخميس 23 نوفمبر ٢٠٢٣
25 العظمى 
13 الصغرى 

الجمعة 24 نوفمبر ٢٠٢٣
26 العظمى 
16 الصغرى 

السبت 25 نوفمبر ٢٠٢٣
25 العظمى 
17 الصغرى 

الأحد 26 نوفمبر ٢٠٢٣ 
24 العظمى 
16 الصغرى 

الاثنين 27 نوفمبر ٢٠٢٣ 
24 العظمى 
16 الصغرى 

الثلاثاء 28 نوفمبر ٢٠٢٣
24 العظمى 
16 الصغرى 
 

الأربعاء 29 نوفمبر ٢٠٢٣ 
24 العظمى 
16 الصغرى 

الخميس 30 نوفمبر ٢٠٢٣ 
23 العظمى 
15 الصغرى 

الجمعة 01 ديسمبر ٢٠٢٣ 
23 العظمى 
15 الصغرى 

السبت 02 ديسمبر ٢٠٢٣ 
23 العظمى 
16 الصغرى 

الأحد 03 ديسمبر ٢٠٢٣ 
23 العظمى 
15 الصغرى 
 

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تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد.. ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16-11-2023 فى القاهرة والمحافظات

حالة الطقس حالة الطقس في الاسكندرية محافظ الإسكندرية خبراء الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة

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