تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية خلال الـ 14 يوما المقبلة

حالة من عدم الاستقرار يشهدها الطقس على مدار الأيام الماضية وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية مع استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شرق البلاد والدلتا ومدن القناة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.



في التقرير التالي نرصد حالة الطقس في الإسكندرية خلال 14 يوما والمعتاد عنها في حالة التقلبات الجوية أن تكون شديدة بالنسبة للمحافظة، خاصة بعد إعلان محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة بسبب نظرًا لسوء الأحوال الجوية.



حالة الطقس في الإسكندرية 14 يوم



منذ صباح اليوم، شهدت محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس صاحبها هطول الأمطار الغزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تزايد نشاط الرياح الشديدة وتصل سرعتها إلى 80 كم فى الساعة، وتكاثرت السحب الممطرة مع توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

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23 العظمى

17 الصغرى



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15 الصغرى

الأربعاء 22 نوفمبر ٢٠٢٣

25 العظمى

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الخميس 23 نوفمبر ٢٠٢٣

25 العظمى

13 الصغرى

الجمعة 24 نوفمبر ٢٠٢٣

26 العظمى

16 الصغرى

السبت 25 نوفمبر ٢٠٢٣

25 العظمى

17 الصغرى

الأحد 26 نوفمبر ٢٠٢٣

24 العظمى

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الاثنين 27 نوفمبر ٢٠٢٣

24 العظمى

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الثلاثاء 28 نوفمبر ٢٠٢٣

24 العظمى

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الأربعاء 29 نوفمبر ٢٠٢٣

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الخميس 30 نوفمبر ٢٠٢٣

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السبت 02 ديسمبر ٢٠٢٣

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الأحد 03 ديسمبر ٢٠٢٣

23 العظمى

15 الصغرى

