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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16-11-2023 فى القاهرة والمحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يتصدر البحث عن حالة الطقس اليوم الخميس 15-11-2023 محرك البحث جوجل، إذ ينشغل المصريون بمعرفة الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم، لاسيما مع بدء انخفاضها واتجاه الجو نحو البرودة، وفي السياق ذاته حذرت الهيئة العامة للأرصاد من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي ستؤثر على البلاد  من نهاية الأسبوع الحالي إلى منتصف المقبل.

حالة الطقس اليوم الخميس 16-11-2023

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تتسبب حالة الطقس في هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية. 

وتشير الأرصاد إلى أن هذه الأحوال الجوية ستستمر لمدة 6 أيام اعتبارًا من غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، وتوضح الهيئة أن الطقس ستكون  حالة الطقس مائلة للحرارة وغائمة نهارًا في القاهرة والوجه البحري، ومعتدلًا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وسيكون حارًا في سيناء وجنوب الصعيد، في حين ستكون الأجواء لطيفة ليلًا في معظم أنحاء البلاد.

سقوط أمطار مع انخفاض درجات الحرارة بالغربية اليوم الأربعاء

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-11-2023 فى محافظات مصر

أماكن محتملة لسقوط الأمطار اليوم الخميس 16-11-2023 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى احتمالية سقوط أمطار متوسطة، وقد تكون خفيفة في بعض الأحيان، بنسبة حوالي 30٪، ومن المتوقع حدوث هذه الأمطار على فترات متقطعة في مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقلبات مستمرة في حالة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 16 -11-2023 في القاهرة وعدد من المحافظات 

درجات الحرارة يوم الخميس هي كالتالي:

- القاهرة، العظمى 27 درجة مئوية والحرارة الصغرى 19 درجة مئوية.

- العاصمة الإدارية، العظمى 27 درجة مئوية والحرارة الصغرى 18 درجة مئوية.

- الإسكندرية،  العظمى 26 درجة مئوية والحرارة الصغرى 18 درجة مئوية.

-  العلمين الجديدة، الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والحرارة الصغرى 18 درجة مئوية.

- مطروح، الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والحرارة الصغرى 17 درجة مئوية.

-  شرم الشيخ، العظمى 30 والحرارة الصغرى 21 درجة مئوية.

- الغردقة، العظمى 35  والحرارة الصغرى 27 درجة مئوية.

إقرأ أيضًا: فرص سقوط الأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 -11-2023

 

درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض المدن اليوم

-  أسيوط، العظمى 28 والحرارة الصغرى 15 درجة مئوية.

-  سوهاج، العظمى 29 درجة  والحرارة الصغرى 17 درجة مئوية.

- قنا، الحرارة العظمى 29 درجة  والحرارة الصغرى 18 درجة مئوية.

- الأقصر، العظمى 29 درجة  والحرارة الصغرى 18 درجة مئوية.

- أسوان، العظمى 30 درجة  والحرارة الصغرى 19 درجة مئوية.

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