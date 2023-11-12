هل بدأ فصل الشتاء 2024؟ اعرف تفاصيل فصول السنة

هل بدأ فصل الشتاء 2024؟ سؤال تم تداوله عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر منصات التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

ويبحث المواطنين بمحافظات مصر عن موعد فصل الشتاء 2024، خاصة بعد أن شهدت محافظات مصر خلال الساعات الماضية تقلبات جوية وتغيرا في حالة الطقس ودرجات الحرارة، وأبرز الظواهر هى تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من عشاق فصل الشتاء وسقوط الأمطار، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها لمعرفة بداية فصل الشتاء للعام المقبل، وإليكم التفاصيل وفقًا لحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

هل بدأ فصل الشتاء 2024؟ تعرف على تفاصيل فصول السنة

هل بدأ فصل الشتاء 2024؟ إليكم تفاصيل فصول السنة

يبدأ فصل الشتاء في 23 ديسمبر المقبل حيث يقصر النهار ويطول الليل وبعد حدوث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ويستمر حتى 20 مارس من العام المقبل حيث يبدأ فصل الربيع.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل بدايات وأطوال فصول السنة خلال العام الميلادى 2024، وسيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، حيث يبدأ فصل الربيع الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوم و17 ساعة.

الأرصاد تكشف لـ "الدستور" موعد دخول فصل الشتاء 2023

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قالت إننا مازلنا في النصف الأول من فصل الخريف الذي يفصلنا عن بداية فصل الشتاء 2023 قرابة الشهرين لأن موعد فصل الشتاء سيبدأ رسميًا يوم 23 ديسمير 2023، ويستمر قرابة الـ 3 شهور.

وأضافت الدكتورة منار غانم، في تصريح خاص لموقع “الدستور”، أن موعد بدء فصل الشتاء 2023 وتغير الأجواء الخريفية إلى شتوية وبرودة هتكون في شهر ديسمبر المقبل ويمكن تكون ذورة فصل الشتاء بتكون في شهر يناير وشهر فبراير بنبدأ تدريجيًا مع نهايه فصل الخريف نشعر بالأجواء الباردة أو إنخفاض درجات الحرارة.