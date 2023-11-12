الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": افتتاح 14 مسجدًا بالمحافظات الجمعة

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 14 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر الجاري، من بينها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 حتى تاريخه بلغ 325 مسجدًا من بينها 250 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و75 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 17/ 11/ 2023 عدد 11347 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و306 ملايين جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم
2. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم
3. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول
4. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول
5. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء -قرية السحايت – الحامول

مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد عزبة آسيا – مركز الرحمانية
7. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار

مديرية أوقاف بني سويف
8. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا
9. مسجد الهدى – كفر بني علي - سمسطا

مديرية أوقاف أسوان
10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي 
11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو

مديرية أوقاف مطروح
12. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا

مديرية أوقاف المنيا
2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط

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