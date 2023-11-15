فرص سقوط الأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 -11-2023

تزايد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة وخريطة الأمطار المتوقعة، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، في جميع المحافظات، نظرًا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وهبوب رياح باردة وهطول أمطار رعدية في بعض محافظات وشمال مصر.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عن حالة الطقس أن هناك تكاثف للسحب في بعض المحافظات بناء على الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية، وهو ما يعني احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حوالي 40% على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، فيما تتوقع هيئة الأرصاد انخفاض فرص سقوط الأمطار على المحافظات الأخرى.

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس في الساعات الأولى من صباح اليوم مائل للحرارة على شمال الصعيد، على أن يكون حار على جنوب الصعيد نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15-11-2023

وأوردت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف مناطق مصر اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 حيث يتم تحديد درجة الحرارة العظمى والصغرى في كل منطقة وفي السطور الأتية نرصد درجات الحرارة في القاهرة وبعض محافظات شمال مصر والصعيد

درجة الحرارة في القاهرة: الكبرى 27 الصغرى 19

الإسكندرية: الكبرى 26 الصغرى 18

درجة الحرارة في مطروح: الكبرى 24 والصغرى 16

درجة الحرارة في المنيا: الكبرى 27 والصغرى: 17

درجة الحرارة في أسيوط 28 18

درجة الحرارة في سوهاج 29 19

درجة الحرارة في قنا 29 20

درجة الحرارة في الأقصر 29 21

درجة الحرارة في أسوان 30 22

درجة الحرارة في الوادي الجديد 31 21

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 28 18

درجة الحرارة في بنهــــا 27 20

درجة الحرارة في دمنهور 26 19

درجة الحرارة في كفر الشيخ 26 18

درجة الحرارة في المنصورة 26 19

درجة الحرارة في الزقازيق 26 20

درجة الحرارة في طنطا 25 18

درجة الحرارة في دمياط 25 21

درجة الحرارة في بورسعيد 26 18

درجة الحرارة في الإسماعيلية 27 19

درجة الحرارة في السويس 27 20

درجات الحرارة في مدن سيناء وبعض المدن الحدودية

درجة الحرارة في العريش 25 17

درجة الحرارة في رفح 24 18

درجة الحرارة في كاترين 23 14

درجة الحرارة في الطور 32 20

درجة الحرارة في طابا 31 20

درجة الحرارة في شرم الشيخ 29 22

درجة الحرارة في سيوة 25 15

درجة الحرارة في الغردقة 30 22

درجة الحرارة في مرسى علم 31 23

درجة الحرارة في شلاتين 32 25

درجة الحرارة في الفيوم 27 17

درجة الحرارة في بني سويف 27 18

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