الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فرص سقوط الأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 -11-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

تزايد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة وخريطة الأمطار المتوقعة، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، في جميع المحافظات، نظرًا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وهبوب رياح باردة وهطول أمطار رعدية في بعض محافظات وشمال مصر.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية  في بيان عن حالة الطقس أن هناك تكاثف للسحب في بعض المحافظات بناء على الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية، وهو ما يعني احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حوالي 40% على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، فيما تتوقع هيئة الأرصاد انخفاض فرص سقوط الأمطار على المحافظات الأخرى.

 

 ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس في الساعات الأولى من صباح اليوم مائل للحرارة على شمال الصعيد، على أن يكون حار على جنوب الصعيد نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب الصعيد.

 درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15-11-2023 

وأوردت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف مناطق مصر اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 حيث يتم تحديد درجة الحرارة العظمى والصغرى في كل منطقة وفي السطور الأتية نرصد درجات الحرارة في القاهرة وبعض محافظات شمال مصر والصعيد 

درجة الحرارة في القاهرة: الكبرى  27 الصغرى  19

الإسكندرية: الكبرى  26 الصغرى  18

درجة الحرارة في مطروح: الكبرى  24 والصغرى  16

درجة الحرارة في المنيا: الكبرى 27  والصغرى: 17

درجة الحرارة في أسيوط 28 18

درجة الحرارة في سوهاج 29 19

 

درجة الحرارة في قنا 29 20

 

درجة الحرارة في الأقصر 29 21

بعد سقوط سيول.. استقرار في حالة الطقس بالبحر الأحمر

محافظ الإسكندرية يوجه رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة الطقس وتكثيف المتابعة الميدانية

حالة الطقس غدًا الثلاثاء وحالة الملاحة البحرية وأماكن سقوط الأمطار

درجة الحرارة في أسوان 30 22

 

درجة الحرارة في الوادي الجديد 31 21

 

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 28 18

 

درجة الحرارة في بنهــــا 27 20

 

درجة الحرارة في دمنهور 26 19

 

درجة الحرارة في كفر الشيخ 26 18

 

درجة الحرارة في المنصورة 26 19

 

درجة الحرارة في الزقازيق 26 20

 

درجة الحرارة في طنطا 25 18

 

درجة الحرارة في دمياط 25 21

 

درجة الحرارة في بورسعيد 26 18

 

درجة الحرارة في الإسماعيلية 27 19

 

درجة الحرارة في السويس 27 20

 

درجات الحرارة في مدن سيناء وبعض المدن الحدودية 

درجة الحرارة في العريش 25 17

 

درجة الحرارة في رفح 24 18

 

درجة الحرارة في كاترين 23 14

 

درجة الحرارة في الطور 32 20

 

درجة الحرارة في طابا 31 20

 

درجة الحرارة في شرم الشيخ 29 22

 

درجة الحرارة في سيوة 25 15

 

درجة الحرارة في الغردقة 30 22

 

درجة الحرارة في مرسى علم 31 23

 

درجة الحرارة في شلاتين 32 25

 

درجة الحرارة في الفيوم 27 17

 

درجة الحرارة في بني سويف 27 18

إقرأ أيضًا: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. "الأرصاد" تُعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

حالة الطقس الأربعاء 15 نوفمبر 2023 حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة درجة الحرارة

مواد متعلقة

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. "الأرصاد" تُعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

عاجل.. اليوم.. وزارة التضامن تصرف مساعدات تكافل وكرامة بزيادة الـ15%

عاجل.. بعد التهديد باقتحامه.. الاحتلال يقطع الكهرباء والاتصالات عن مستشفى الشفاء

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

أسعار حج القرعة ومستويات السياحى للعام 2024

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 15-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم