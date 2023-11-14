انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. "الأرصاد" تُعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الكوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 15 نوفمبر 2023 والتغيرات الجوية على كافة أنحاء الجمهورية.

وكشفت الهيئة في النشرة الجوية لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وكاترين، دافئ على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا.

ويكون الطقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة نسبيًا في آخره شمالًا لطيف ليلًا جنوبًا، مع نشاط نسبى للرياح على مناطق متفرقة.

كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية إلى شمالية، وخليج السويس يكون معتدل أيضًا مع ارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا، ويُسجل ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فهي كاتالي:

الصغري | العظمي

القاهرة 17° 28°

القليوبية 17° 28°.

الجيزة 17° 28°

السلوم 18° 25°

مطروح 20° 24°

العلمين 20°. 24°

واحة سيوة. 18° 26°

الاسكندرية 20° 24°

البحيرة 19° 29°

كفرالشيخ 20° 29°

دمياط 18° 24°

بورسعيد 20° 24°

العريش 20° 23 °

رفح 19° 24°

الدقهلية 20° 28°

الغربية 19° 28°

الشرقية 20° 29°

المنوفية 19° 29°

الاسماعيلية. 20° 28°

القنطرة غرب. 19°. 28°

السويس. 20° 29°

فايد. 20°. 29°

نخل 17° 25°

سانت كاترين. 14° 24°

شرم الشيخ. 21° 29°

الطور. 20° 28°

راس سدر 21°. 30°

ابو زنيمة. 22°. 29°

ابو رديس. 22°. 29°

دهب. 20°. 30°

نويبع. 20°. 30°

زعفرانة. 22°. 27°

راس غارب. 21°. 27°

الغردقة. 22° 28°

سفاجا. 22°. 28°

مرسى علم 22° 29°

بورغالب. 20°. 28°

القصير. 20°. 29°

راس بناس. 21°. 32°

شلاتين. 20° 30°

ابورماد. 22°. 31°

حلايب. 20° 30°

راس حدربة. 22°. 30°

الواحات البحرية. 18°. 27°

الفرافرة. 17°. 28°

الدخلة. 16°. 28°

الخارجة. 16°. 29°

الفيوم. 20° 28°

بنى سويف 20° 28°

المنيا. 19° 29°

اسيوط. 20° 29°

سوهاج. 21° 30°

قنا. 20° 31°

الاقصر. 20° 31°

ادفو. 21°. 32°

اسوان. 20° 32°

الوادى الجديد. 20° 29°