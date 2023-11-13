حالة الطقس غدًا الثلاثاء وحالة الملاحة البحرية وأماكن سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري حيث من المتوقع أن تشهد ساعات النهار طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، بينما يكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما حالة الطقس غدًا في أول الليل ستكون الأجواء لطيفة ومائلة للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون لطيفة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وتشهد ساعات الصباح الباكر غدًا شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بينما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

أماكن الأمطار غدا وحالة الملاحة البحرية

ومن المتوقع أن تشهد عدة مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد.

كما من المتوقع أن يشهد البحر المتوسط إضطرابات ملاحية وسرعة الرياح من ( 50: 60 كم / س) وارتفاع الموج من (2: 3.5 متر).

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الأربعاء 15 نوفمبر 2023

يشهد صباح يوم الأربعاء شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة

الخميس والجمعة والسبت

تستمر تواجد الشبورة المائـية في ساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.