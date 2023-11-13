لسكان هذه المناطق.. "الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات المُقبلة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنَّ الأمطار تمتد من خفيفة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشار آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية إلى تكون بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والتي يتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق.

وطبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت محطات عدة شبورة مائية كثيفة وضباب وانخفضت الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٨ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية

جنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية

شمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٣٤ درجة مئوية

ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء 14 نوفمبر أمطار متوسطة بنسبة 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30: 40% تقريبًا) على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، تمتد خفيفة ورعدية وتكون رعدية أحيانا إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة

وفيما يتعلّق بأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع، أوضحت د. منار غانم عضو المركو الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّها تتمثّل في شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وحذرت عضو هيئة الأرصاد قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، غدًا الخميس، حيثُ تصل الشبورة إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.