الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز مدينة العبور يرفع حالة الطوارئ لمجابهة الطقس السيئ

جهاز مدينة العبور
جهاز مدينة العبور يرفع حالة الطوارئ

شدد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور على ضرورة رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمجابهة أي أزمات على مدار ال٢٤ ساعة في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار بكثافة.

وأكد رشاد على الانتشار السريع للأفراد والمعدات والتأهب التام في حالة هطول أمطار غزيرة للحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والإنفاق وجميع أحياء المدينة.

وذكر في بيان رسمي عن الجهاز أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واستكمالا للاستعدادات التي تم البدء فيها لاستقبال فصل الشتاء والتأهب لأي تقلبات جوية متوقعة أو هطول أمطار بغزارة طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

كما أكد رئيس الجهاز على التطهير الدوري لشبكات خطوط الانحدار الخاصة بالصرف وبلاعات الأمطار وعمل الصيانات اللازمة للبلاعات الموجودة بصفة دورية لاستيعاب كميات الأمطار والسيول المتوقعة.

وأهاب جهاز العبور بالمواطنين بأهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات للإعلانات وأعمدة الإنارة.

وناشد المواطنين أنه في حالة وجود أي بلاغات يرجى التواصل مع الخط الموحد (١٥١٠٠) لتلقى الشكاوى على مدار ال ٢٤ ساعة.

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