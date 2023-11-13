الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية ترفع حالة الاستعداد للقصوى لمواجهة الطقس السيئ

الإسماعيلية
الإسماعيلية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، رفع حالة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة تحسبًا لموجة التقلبات الجوية، والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء بما يضمه من أحداث عارضة وتغيرات مناخية مفاجئة، مع اتخاذ كل اجراءات الحيطة والحذر وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري لمواجهة أية أزمات مناخية أو سيول، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وتقوية الجسور الضعيفة.

طوارئ في شركة مياه الشرب والصرف الصحي 

فيما جهزت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتجهيز سيارات الكسح وشفط المياه لتصريف مياه الأمطار عند بؤر تجمع مياه الامطار الجديدة مع التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحى وأنها تعمل بكامل طاقاتها مع استمرار عمليات تطهير بلاعات صرف الامطار وخاصة عند الانفاق.

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعى بإعداد التجهيزات الخاصة بمركز الإغاثة ومراجعة الإيواء العاجل.

التنسيق بين رؤساء المدن

كما سيتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء مع مسئولى شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم تسرب كهربي لها، حفاظا على أرواح المواطنين، والعمل على صيانة المحولات لاستمرار التيار الكهربائي خلال الرطوبة، وإيجاد حلول بديلة حالة فصل الخدمة وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية.

الشبكة الوطنية تعمل على مدار الساعة

 هذا بالإضافة إلى استمرار عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات لسرعة اتخاذ القرار المناسب، مكلفًا مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول والتأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أي مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
 

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