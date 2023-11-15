الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار مع انخفاض درجات الحرارة بالغربية اليوم الأربعاء

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية

تشهد محافظة الغربية، منذ صباح اليوم الأربعاء، عودة لسقوط الأمطار الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

ورفعت محافظة الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية المتوقعة، والتي من المحتمل أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية.

وتشهد مدن المحافظة تغيرًا مناخيًا ملحوظًا منذ مطلع الأسبوع الحالي، حيث بدأ سقوط أمطار خفيفة منذ يوم السبت الماضي، في حين استمرت درجات الحرارة في الارتفاع خلال النهار والاعتدال ليلًا. وقد بدأت الأمطار في الهطول منذ وقت قليل.

وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تعليمات لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات، بالإضافة إلى الربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي في جميع قرى ومراكز المحافظة، لمجابهة أي موجة طقس تضرب المدن والمراكز، وذلك بتخصيص سيارات وعمال إضافيين للتعامل مع أي تجمعات مياه محتملة والتعامل مع المشاكل على نحو سريع.

وطالب "رحمي"، رؤساء المدن والأحياء بمراجعة بالوعات المطر الموجودة في الشوارع التي تم رصفها مؤخرًا، وشدد على ضرورة متابعة الشوارع التي يتم رصفها حاليًا، والتأكد من وجود بالوعات المطر تعمل بشكل صحيح.

كما طالب المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإجراء الصيانة اللازمة لجميع محطات الرفع، والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة جميع خطوط الكهرباء المغذية لتلك المحطات، بهدف تجنب حدوث أي أعطال أثناء الأزمات. وقد أشار رحمي إلى ضرورة مراجعة أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة والأسلاك غير المعزولة في الشوارع.

من جهته؛ أشار الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، إلى أن هذه الإجراءات الحكومية الجادة تعكس التزام المحافظة بمواجهة التحديات المناخية والحفاظ على سلامة المواطنين وبنية التحتية في ظل تقلبات الطقس المتوقعة، وتعكف الجهات المعنية على تنفيذ الإجراءات الوقائية والصيانة اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتخفيف الآثار السلبية المحتملة للأمطار والتقلبات الجوية.

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