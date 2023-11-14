الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-11-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يحرص المواطنين خلال هذه الأيام على معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس مع سقوط أمطار، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس في مصر اليوم، وذلك إضافة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، وتكون فضلًا عن الظواهر الجوية في البلاد.

 

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

وقالت الأرصاد الجوية بمصر في بيانها اليوم عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يسوده أجواء معتدلة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس ليلا ستشهد أجواء لطيفة في أوله، ومائلة للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

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الظواهر الجوية في طقس اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

أشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر، ستتمثل في 3 ظواهر جوية متوقعة، وتكون كالآتي:

تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

وأضافت الهيئة أنه يكون من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

وتنشط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

 

حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية غربية.

 

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في مصر:

العظمى الصغرى

  • درجة الحرارة في القاهرة 26 20
  • درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 27 19
  • درجة الحرارة في 6 أكتوبر 27 19
  • درجة الحرارة في بنهــــا 26 20
  • درجة الحرارة في دمنهور 26 19
  • درجة الحرارة في وادي النطرون 26 19
  • درجة الحرارة في كفر الشيخ 25 18
  • درجة الحرارة في المنصورة 26 19
  • درجة الحرارة في الزقازيق 26 20
  • درجة الحرارة في شبين الكوم 26 20
  • درجة الحرارة في طنطا 25 18
  • درجة الحرارة في دمياط 25 21
  • درجة الحرارة في بورسعيد 26 23
  • درجة الحرارة في الإسماعيلية 27 19
  • درجة الحرارة في السويس 26 20
  • درجة الحرارة في العريش 24 17
  • درجة الحرارة في رفح 24 18
  • درجة الحرارة في رأس سدر 31 21
  • درجة الحرارة في نخل 28 19
  • درجة الحرارة في كاترين 25 14
  • درجة الحرارة في الطور 32 20
  • درجة الحرارة في طابا 31 20
  • درجة الحرارة في شرم الشيخ 32 23
  • درجة الحرارة في الإسكندرية 25 19
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