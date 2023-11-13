حالة الطقس اليوم الإثنين 13-11-202 وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات

مع بداية كل يوم جديد يحرص المواطنين ببداية الصباح معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 13-11-202 في محافظات مصر، وأماكن سقوط الأمطار لتفاديها، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم.

حالة الطقس اليوم الإثنين 13-11-202 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس يكون معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وفي جنوب الصعيد، وطقس لطيف بأول الليل مائل للبرودة بآخره على شمال البلاد إلى شمال الصعيد، ولطيف على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

ولفتت هيئة الأرصاد في مصر، إلى انتشار شبورة مائية «من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 8 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط أمطار اليوم الإثنين

وحذرت الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ستكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث حوالي «40 إلى 50% تقريبًا»، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وستمتد خفيفة ورعدية أحيانًا لمناطق من القاهرة الكبرى وفي جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وبجنوب سيناء وتكون على فترات متقطعة.

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الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 13 نوفمبر

وتابعت بيان حالة البحر المتوسط، حيث أن تكون حالته تكون خفيف إلى معتدل، ولارتفاع الأمواج من «1 إلى 1.5 متر»، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية.

وأضافت الهيئة العامة في الأرصاد الجوية في مصر، وذلك في بيان حالة البحر الأحمر، لكي تكون حالته طقس خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من حوالي «1 إلى 1.5 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.