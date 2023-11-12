اعرف حالة الطقس غدًا.. وأماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجاري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا وأخر تطورات الأحداث حول سقوط الأمطار حيث تشهد الأجواء غدًا الإثنين سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وتمتد وتكون خفيفة ورعدية في بعض الأحيان إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أخبار حالة الطقس غدًا

وعن حالة الطقس غدا فمن المتوقع يكون مائل للحرارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية أما جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فسيشهد أجواء حارة وتكون لطيفة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونبهت الأرصاد على سائقي المركبات من أخذ الحيطة أثناء السير صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد لوجود شبورة مائية في الصباح الباكر قد تعيق الرؤية.

أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجاري

أما عن أماكن سقوط الأمطار خلال الإسبوع الجاري فمن المتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية أمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة وفي مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر وشمال ووسط سيناء ومدن القناة تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة وتمتد وتكون خفيفة رعدية على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأثرية على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما يوم الأربعاء فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ولكن على فترات متقطعة مع تكون الشبورة المائية على الطرق والمناطق المطلة على المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر وتكون ذروتها من الساعة 4 وحتى 8 صباحا.