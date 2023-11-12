استمرار هطول الأمطار على مناطق بمحافظة بنى سويف

شهدت محافظة بنى سويف، منذ قليل سقوط الأمطار المتوسطة، والتى تصل إلى غزيرة أحيانًا، فى عدة مناطق من المحافظة وسط برق ورعد.

ودفعت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة السبع وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيارات الشفط لشفط المياه من الشوارع.

وأنهت محافظة بني سويف استعدادها لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم سقوط الأمطار، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

وأكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ضرورة متابعة تنفيذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مع أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن عدم استقرار الحالة الجوية.

وشدد محافظ بنى سويف على مسئولى قطاع شركة مياه الشرب وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وكذا التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه"حال سقوط أمطار"، علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع "حال حدوث أي تداعيات" عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.