تعد الامراض القلبية الوعائية الأكثر شيوعًا حول العالم فهو يتتسبب في وفاة نحو 17.9 مليون شخص كل عام، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

وتشمل الأمراض القلبية الوعائية، مجموعة من الاضطرابات التي تصيب القلب والأوعية الدموية وتشمل مرض القلب التاجي، ومرض الأوعية الدماغية، وداء القلب الروماتيزمي، وفي هذا التقرير نرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن الامراض القلبية الوعائية لحمايتك وحماية أسرتك من التعرض للأعراض المفاجئة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

تعرف على أبرز أعراض الأمراض القلبية الوعائية وطرق الوقاية منها

هناك العديد من الأعراض البدائية والتي تشير حول إصابتك بأحد الامراض القلبية الوعائية إليكم التفاصيل في السطور التالية:

تعرف على أبرز اعراض الامراض القلبية الوعائية وطرق الوقايه منها

1 - تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

2 - الارتباك أو صعوبة في الكلام أو في فهم الكلام.

3 - صعوبة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

4 - صعوبة في المشي، والدوخة أو فقدان التوازن أو التناسق.

5 - صداع شديد دون سبب معروف.

6 - الإغماء أو فقدان الوعي.

تعرف على أبرز اعراض الامراض القلبية الوعائية وطرق الوقايه منها

طرق الوقاية من التعرض لخطر أعراض الأمراض القلبية الوعائية

يوجد العديد من الطرق الصحية التي يمكنك الإلتزام بها للحفاظ على صحة قلبك من التعرض لأعراض الأمراض القلبية الوعائية المفاجئة، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - ممارسة الرياضة بشكل منتظم، من خلال لعب رياضة معينة أو الاشتراك في الصالات الرياضية، أو ممارسة الأنشطة مثل الجري أو السباحة أو المشي.

2 - ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، مع العلم أن مرضى السمنة هم أكثر عرضة للأمراض القلبية أو المزمنة.

3 - ابتعد عن التدخين أو تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين.

4 - تنظيم مواعيد النوم عامل مهم جدًا لذلك تجنب السهر واحرص على الاستيقاظ مبكرًا.

5 - احرص على تناول الوجبات الصحية بانتظام والتي تحتوي على البروتينات والفيتامينات اللازمة للجسم.