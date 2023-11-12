الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أعراض الأمراض القلبية الوعائية.. وطرق الوقاية منها

القلب
القلب

تعد الامراض القلبية الوعائية الأكثر شيوعًا حول العالم فهو يتتسبب في وفاة نحو 17.9 مليون شخص كل عام، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

وتشمل الأمراض القلبية الوعائية، مجموعة من الاضطرابات التي تصيب القلب والأوعية الدموية وتشمل مرض القلب التاجي، ومرض الأوعية الدماغية، وداء القلب الروماتيزمي، وفي هذا التقرير نرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن الامراض القلبية الوعائية لحمايتك وحماية أسرتك من التعرض للأعراض المفاجئة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

txt

8 علامات وأعراض للنوبات القلبية يجب ألا يتجاهلها الناس

تعرف على أبرز أعراض الأمراض القلبية الوعائية وطرق الوقاية منها

هناك العديد من الأعراض البدائية والتي تشير حول إصابتك بأحد الامراض القلبية الوعائية إليكم التفاصيل في السطور التالية:

تعرف على أبرز اعراض الامراض القلبية الوعائية وطرق الوقايه منها

1 - تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.
2 - الارتباك أو صعوبة في الكلام أو في فهم الكلام.
3 - صعوبة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.
4 - صعوبة في المشي، والدوخة  أو فقدان التوازن أو التناسق.
5 - صداع شديد دون سبب معروف.
6 - الإغماء أو فقدان الوعي.

تعرف على أبرز اعراض الامراض القلبية الوعائية وطرق الوقايه منها

طرق الوقاية من التعرض لخطر أعراض الأمراض القلبية الوعائية

يوجد العديد من الطرق الصحية التي يمكنك الإلتزام بها للحفاظ على صحة قلبك من التعرض لأعراض الأمراض القلبية الوعائية المفاجئة، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - ممارسة الرياضة بشكل منتظم، من خلال لعب رياضة معينة أو الاشتراك في الصالات الرياضية، أو ممارسة الأنشطة مثل الجري أو السباحة أو المشي.

2 - ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، مع العلم أن مرضى السمنة هم أكثر عرضة للأمراض القلبية أو المزمنة.

3 - ابتعد عن التدخين أو تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين.

4 - تنظيم مواعيد النوم عامل مهم جدًا لذلك تجنب السهر واحرص على الاستيقاظ مبكرًا.

5 - احرص على تناول الوجبات الصحية بانتظام والتي تحتوي على البروتينات والفيتامينات اللازمة للجسم.

اقرأ أيضاً

نصائح مهمة تساعدك على الوقاية من التعرض للسكري

الامراض القلبية الوعائية اعراض الامراض القلبية الوعائية القلبية الوعائية أمراض القلبية الوعائية القلب

مواد متعلقة

يسبب أمراض القلب والسكر.. 5 نصائح للتحكم بمستوى الأنسولين فى الجسم

نصائح لإدارة التوتر من أجل صحة القلب.. النشاط البدني والنوم الكافي أبرزها

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

البترول: ضخ غاز طبيعي لمحطات الكهرباء لتقليل مدة انقطاع التيار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

آخر موعد للراغبين فى تغيير مركز اقتراع انتخابات الرئاسة 2024

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب