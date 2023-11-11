السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح مهمة تساعدك على الوقاية من التعرض للسكري

قياس السكر فى الدم
قياس السكر فى الدم

أيام قليلة تفصلنا عن اليوم العالمي لمرض السكر، وهو اليوم الذي يتم الاحتفال به عالميا، وذلك لمواجهة مرض السكر الذي يعتبر واحد من أكثر الأمراض التي تواجهنا وتتسبب في وجود مضاعفات خطيرة لدى الكثير من أصحاب المرض فيعتبر مرض مزمن لا يوجد شفاء منه ولكن يمكننا التعايش معه.

فوفقا لما جاء في موقع "health"، فهناك مجموعة من العادات التي يجب الحرص على القيام بها بشكل أساسي، وذلك من أجل الوقاية من الإصابة بمرض السكر والذي يتمثل أهمها في الحرص على الإبتعاد عن تناول النشويات بكميات كبيرة والتي يتمثل أهمها في الرز والذي يعتبر عوض رئيسي لمرض السكر فإنه يعتبر من النشويات المعقدة، وكذلك المعجنات تعتبر من أخطر الأطعمة لمرض السكر لذا يجب الحرص على الإبتعاد عن تناول المعجنات خاصة ان هناك عدد كبير من الناس يقوموا بتناول المعجنات في الصباح الباكر وهو ما يرفع نسبة الأنسولين في الجسم وهو ما يمثل خطورة بالغة.

الابتعاد عن تناول السكر للوقاية من مرض السكر 

وبحسب ما جاء في الموقع، فيجب الحرص على الابتعاد عن تناول السكر بكميات كبيرة من خلال وضع 3 ملاعق من السكر في المشروبات ففي حال الرغبة في تناول المشروبات بسكر يفضل استبداله بسكر دايت وذلك حتى لا يتسبب في رفع مستوى الأنسولين في الجسم.

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الخضار والفاكهة أساسي في الوجبات 

كما يجب الحرص على ممارسة رياضة المشي مرتين أسبوعيا نظرا لان المشي يساعد بصورة كبيرة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ويساهم في تنشيط الدورة الدموية، إلي جانب ذلك يجب الحرص على التمشية بعد كل وجبة وهو ما يساعد لعلى زيادة معدل الحرق إلي جانب ذلك المساهمة في التخلص من الدهون الزائدة التي تؤثر على مستويات السكر في الدم، كما يجب أن يكون الخضار الفريش والفاكهة أساسي في وجبتنا.

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