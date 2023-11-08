الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الأمراض المزمنة والغذاء.. نصائح لتحسين نمط الأكل والصحة العامة

ارشيفية
ارشيفية

تلعب التغذية دورًا حاسمًا في صحة الإنسان، وهي عامل رئيسي في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، يمكن تحقيق تحسين ملموس في الصحة العامة عبر تغيير نمط الأكل واتباع نهج غذائي صحي.

أهمية التغذية

الغذاء هو الوقود الذي يمد الجسم بالمغذيات والطاقة الضرورية للوظائف الحيوية. تأثير التغذية على الصحة يمتد إلى جميع جوانب الحياة، بدءًا من النمو وانتهاءً بالوقاية من الأمراض المزمنة.

الأمراض المزمنة والغذاء

- السكري: التحكم في مستويات السكر في الدم يعتمد على تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات المكررة، وزيادة استهلاك الألياف والمواد الغذائية المنخفضة الجلايسيميك.

- أمراض القلب: التقليل من الزيوت المشبعة والكوليسترول في النظام الغذائي، وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأوميغا-3 مثل الأسماك والمكسرات.

- ارتفاع ضغط الدم: تجنب الأملاح الزائدة في الطعام وزيادة تناول البوتاسيوم والمغنيسيوم.

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نصائح لتحسين نمط الأكل

1- التنوع: تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة لضمان الحصول على جميع المغذيات الأساسية.

2- التحكم في الحجم: التحكم في حجم الوجبات والتجنب منعشًا الأكل الزائد.

3- الخضروات والفاكهة: زيادة استهلاك الخضروات والفواكه، والتي تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف.

4- الألياف: تناول الألياف تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتقلل من مخاطر الأمراض المزمنة.

5- الحبوب الكاملة: استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة للحصول على مزيد من الفوائد الصحية.

6- البروتين: اختيار مصادر بروتين صحية مثل الدجاج والأسماك والبقوليات.

ويعد الغذاء هو مفتاح الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة، من خلال اتباع نهج غذائي صحي وتطبيق النصائح المذكورة أعلاه، يمكن للأفراد تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والاستمتاع بحياة أكثر صحة وجودة. ويجب على الأفراد السعي لتحسين نمط الأكل والتوعية بأهمية الغذاء في الصحة العامة.

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