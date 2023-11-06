الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هذه العوامل تساهم في ارتفاع ضغط الدم

ارشيفية
ارشيفية

يُعد ارتفاع ضغط الدم من بين القضايا الصحية الشائعة التي تؤثر على الملايين من الأشخاص حول العالم، ويُعرف أيضًا بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم الشرياني، وهو حالة تتميز بارتفاع ضغط الدم داخل الشرايين فوق المستوى الصحي الطبيعي.

ارتفاع ضغط الدم

و على الرغم من أنه قد يبدو أمرًا بسيطًا، إلا أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يتم التعرف عليه وعلاجه بشكل صحيح. في هذا التقرير سنستكشف مزيدًا عن هذا الموضوع ونتعرف على العوامل المؤثرة في ارتفاع ضغط الدم، ونبحث في كيفية التعرف على الأعراض والوقاية منه.

عوامل يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم

الوراثة: يلعب العامل الوراثي دورًا مهمًا في ارتفاع ضغط الدم إذا كانت هناك تاريخ عائلي لمشاكل في ضغط الدم، فإن احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم تزيد.

العمر: يزيد احتمال ارتفاع ضغط الدم مع التقدم في العمر.

السلوكيات الغذائية: تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم (الملح) والدهون المشبعة يمكن أن يسهم في ارتفاع ضغط الدم.

نقص النشاط البدني: الحياة الجلوسية وقلة ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تزيد من احتمال ارتفاع ضغط الدم.

السمنة: الزيادة في الوزن تزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

التدخين: التدخين يمكن أن يؤدي إلى تضييق الشرايين وزيادة ضغط الدم.

تناول الكحول: تناول الكحول بكميات زائدة يمكن أن يرفع ضغط الدم.

التوتر والضغط النفسي: التوتر المزمن وارتفاع مستويات الضغط النفسي يمكن أن يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم.

الأمراض المزمنة: بعض الأمراض الأخرى مثل مرض السكري وأمراض الكلى يمكن أن تزيد من احتمال ارتفاع ضغط الدم.

الفواكه التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.. إليك القائمة الأمثل

بعض الطرق الفعالة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم:

اتباع نمط غذائي صحي:

   - تناول الفواكه والخضروات بشكل منتظم.

   - تقليل كميات الصوديوم (الملح) في النظام الغذائي.

   - تقليل تناول الأطعمة المصنعة والمملحة.

ممارسة النشاط البدني:

   - قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي أو السباحة.

   - حاول الالتزام بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني في الأسبوع.

السيطرة على الوزن:

   - حافظ على وزنك الصحي وحدد هدفًا للوزن إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن.

   - فقدان حتى عدة كيلوغرامات يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم.

النظام الغذائى وممارسة الرياضة.. نصائح مهمة للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم

الفواكه التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.. إليك القائمة الأمثل

تقليل التوتر والضغط النفسي:

   - قم بممارسة تقنيات التهدئة مثل التأمل واليوغا.

   - حدد وقتًا للاسترخاء والترفيه في حياتك اليومية.

الامتناع عن التدخين وتقليل تناول الكحول:

   - التدخين والكحول يمكن أن يزيدان من احتمال ارتفاع ضغط الدم.

تناول الكالسيوم والبوتاسيوم:

   - الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم تساعد في تنظيم ضغط الدم.

اتباع الإرشادات الطبية:

   - تواصل مع طبيبك بانتظام وتابع الإرشادات الخاصة بعلاج ارتفاع ضغط الدم إذا كنت مصابًا

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