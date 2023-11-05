كيف تحمي نفسك من الإصابة بمضاعفات مرض السكري؟

يعتبر مرض السكر من أصعب الأمراض التي قد تصيب الإنسان، وهناك بعض العادات التي يمكن اتباعها لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة لمرض السكري مثل ضمور الأعصاب والفشل الكلوي واعتلال عضلة القلب، ويرصد التقرير التالي أبرز العادات الصحية السليمة لتجنب مضاعفات مرض السكري.

عادات لتجنب مضاعفات السكر

يعمل إنقاص الوزن على الحد من خطورة الإصابة بداء السكري، ففي دراسة كبرى، استطاع المشاركون الحد من خطورة الإصابة بداء السكري بنسبة 60% تقريبًا بعد فقدان نحو 7% من أوزانهم عن طريق إدخال تغييرات على التمارين الرياضية والنظام الغذائي.

بالإضافة إلى ممارسة المزيد من الأنشطة البدنية، مثل التمارين الهوائية، والحرص على قضاء 30 دقيقة أو أكثر في ممارسة التمارين الهوائية المعتدلة إلى الشاقة -مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات الهوائية أو الركض- معظم الأيام بإجمالي 150 دقيقة أسبوعيًا على الأقل، وتمرينات المقاومة -مرتان إلى 3 مرات أسبوعيًا على الأقل- تعمل على زيادة قوة الجسم ومستوى التوازن والقدرة على الاستمتاع بحياة مفعمة بالنشاط، ومن تمرينات المقاومة رفع الأثقال واليوغا وألعاب الجمباز.

الحد من الخمول، يمكن أن يفيد الخروج من نوبات الخمول الطويلة، مثل الجلوس أمام الكمبيوتر، في السيطرة على مستويات السكر في الدم. فيمكنك قضاء بضع دقائق في الوقوف أو التجول أو ممارسة بعض الأنشطة الخفيفة كل 30 دقيقة.

الأطعمة الصحية

تمد الأطعمة النباتية الجسم بالفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات. وتحتوي الكربوهيدرات على السكريات والنشا، وهما مصدرا الطاقة للجسم، إلى جانب الألياف. كما تشمل الألياف الغذائية، المعروفة أيضًا بالخشائن أو الكتلة، جزئيات الأطعمة النباتية التي لا يستطيع الجسم هضمها أو امتصاصها، ومنها الفواكه كالطماطم، والفلفل، والفاكهة التي تثمر على الأشجار، والخضروات غير النشوية، مثل الخضروات الورقية، والبروكلي (القرنبيط الأخضر)، والقرنبيط، والبقوليات مثل الفول والبازلاء والعدس، والحبوب الكاملة، مثل المعكرونة والخبز المصنوعين من حبوب القمح الكاملة، وحبوب الأرز الكاملة، وحبوب الشوفان الكاملة، والكينوا.