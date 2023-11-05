الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيفية وقاية الأطفال من الإصابة بمرض السكري

ارشيفية
ارشيفية

مرض السكري يمكن أن يصيب الأطفال، وهناك نوعان رئيسيان من مرض السكري عند الأطفال النوع الأول والنوع الثاني السكري من النوع الأول يحدث عادة في سن الطفولة والشباب ويكون نتيجة لنقص إنتاج الإنسولين في الجسم، بينما السكري من النوع الثاني يمكن أن يظهر في سن الطفولة ولكن يكون أكثر شيوعًا في البالغين ويكون غالبًا مرتبطًا بعوامل نمط الحياة والوراثة، وإذا كان لديك مخاوف بشأن صحة طفلك، يجب عليك استشارة طبيبك لتقديم التقييم والتوجيه اللازمين.

وهناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للمساعدة في الوقاية من إصابة الأطفال بمرض السكري

التغذية الصحية

 تشجيع الأطفال على تناول وجبات صحية ومتوازنة تحتوي على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، وتقليل استهلاك السكريات والأطعمة المعالجة.

النشاط البدني

 تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بانتظام، مما يساعد في تحسين حساسية الجسم للإنسولين والحفاظ على وزن صحي.

مراقبة الوزن

 الحفاظ على وزن الطفل في نطاق صحي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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التحكم في عوامل الخطر الوراثية

 إذا كان لديك أو لدى شريكك أو أقاربك القريبين تاريخ عائلي لمرض السكري، يمكن أن يكون من الحكمة متابعة استشارة طبية ومراقبة السكر في الدم بانتظام.

الحد من التعرض للضغط

 إدارة مستويات الضغط والتوتر لدى الأطفال بشكل جيد يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحتهم.

الرعاية الطبية الدورية

 تحديد مواعيد للفحوصات الدورية والفحوصات الصحية للأطفال يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن أي تغيرات في صحتهم.

وهذه الإجراءات يمكن أن تقلل من احتمالية إصابة الأطفال بمرض السكري ومع ذلك، لا يمكن التنبؤ بالمرض بشكل مؤكد، ولذا الحرص على الأسلوب الحياتي الصحي والفحوصات الدورية مهم للمساعدة في الوقاية.

مرض السكري الأطفال الأنسولين التغذية الصحية النشاط البدني

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