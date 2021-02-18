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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أستاذ أمراض قلب: الأمراض القلبية الأكثر انتشارًا في مصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:36 م
الدكتور محمد صبحي
الدكتور محمد صبحي
فاتن خديوى
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قال الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية، ممثل الجمعية الأمريكية لأمراض القلب ACC بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن فشل القلب يعد مرضًا مزمنًا يهدد حياة المرضى، حيث يمنع القلب من ضخ الكمية اللازمة من الدم إلى كافة أعضاء الجسم.

أضاف أن الأمراض القلبية تعد من أكثر الأمراض انتشارًا في مصر، حيث تعد هى المسبب الأول للوفيات في مصر وتبلغ نحو 266 شخصًا لكل 100 ألف شخص، ما يعني أن أكثر من ربع مليون حالة وفاة تحدث بسبب أمراض القلب في مصر.

وتابع أن أغلبية أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها من خلال التصدي لعوامل الخطر مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة والخمول البدني، موضحًا أن خيارات العلاج بالأدوية لدى الأطباء متعددة تبعًا لحالة ووضع المريض، فقد يتم وصف أكثر من دواء في ذات الوقت للمريض، مثل مثبطات بيتا ومدرات البول أو اللجوء للعمليات الجراحية، حيث يتم اللجوء إليها لإصلاح أي خلل في القلب، مثل توسيع الشرايين التاجية وتركيب الدعامات أو جراحة القلب المفتوح أو استبدال أو إصلاح صمام القلب التالف أو زراعة قلب جديد أو زراعة منظم لضربات القلب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته إحدى شركات الدواء للإعلان عن موافقة وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية على عقار فورسيجا لعلاج هبوط عضلة القلب ذات الكفاءة المنخفضة، وذلك بعد موافقة واعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والسلطات الأوروبية.

من ناحيته، قال الدكتور هاني راجي، استشاري أمراض القلب بالمعهد القلب القومي إن هبوط عضلة القلب يعد مرضًا مزمنًا يهدد حياة المرضى، حيث يضعف قدرتها على ضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم. ويعتبر هبوط عضلة القلب المزمن من الأمراض المنتشرة عالميًا وفي مصر، حيث أن الإصابات تبلغ 64 مليون عالميًا ونتوقع زيادته بنسبة 30% بحلول عام 2025.

وتابع "هذا بجانب العبء للمريض، حيث تنص الاحصائيات أن 9 من كل 10 مرضى يعانون من نفس الأعراض برغم تلقيهم العلاجات الحالية.

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