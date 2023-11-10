8 علامات وأعراض للنوبات القلبية يجب ألا يتجاهلها الناس

أصبحت أمراض القلب شائعة لدى الأشخاص من جميع الأعمار نتيجة لمجموعة من الأسباب، إذ تحدث النوبة القلبية، المعروفة أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب، عندما ينخفض ​​تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينقطع، وقد يكون الانسداد بسبب تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في الشرايين.

يمكن أن يكون للنوبة القلبية أعراض خفيفة أو كبيرة أو معدومة.. يستعرض "الدستور" علامات وأعراض للنوبات القلبية التي يجب ألا يتجاهلها الناس، وفقًا لـ"Doctissimo".

1. انزعاج فى الصدر

الأعراض الأكثر شيوعًا والأكثر شهرة للنوبة القلبية هي ألم الصدر أو عدم الراحة، غالبًا ما يوصف هذا الإحساس بأنه شعور بالضيق أو الضغط أو الضغط في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه، ويمكن أن يكون مستمرًا أو متقطعًا، ويدوم لبضع دقائق أو يأتي ويذهب، والأهم من ذلك أن الانزعاج أو الألم سيزداد أثناء مشي المريض أو صعوده إلى الطابق العلوي، ومن الضروري الانتباه إلى أي إزعاج غير عادي أو غير مبرر في منطقة الصدر.

2. ألم فى الجزء العلوى من الجسم

قد تمتد أعراض الأزمة القلبية إلى ما هو أبعد من الصدر إلى مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم. يمكن أن ينتشر الألم أو الانزعاج إلى الذراعين (عادةً الذراع اليسرى)، أو الظهر، أو الرقبة، أو الفك، أو حتى المعدة، وفي بعض الأحيان يمكن أن يشعر الشخص فقط بألم في الحلق، والذي يزداد أثناء ممارسة الرياضة أو المشي ويقل مع الراحة.

3. ضيق فى التنفس

صعوبة في التنفس أو الشعور بضيق في التنفس يمكن أن يكون مؤشرًا على نوبة قلبية. يمكن أن يظهر هذا العرض حتى دون ألم في الصدر، ويمكن أن يحدث أثناء الراحة أو أثناء النشاط البدني، وتعتبر صعوبة التنفس أثناء المشي أو أثناء النوم من الأعراض المهمة جدًا التي قد تكون لها علاقة بالقلب، إذا وجدت نفسك تكافح من أجل التقاط أنفاسك، فمن المهم أن تفكر في احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.

4. الغثيان وعسر الهضم

قد يشعر بعض الأفراد الذين يعانون من نوبة قلبية بالغثيان، أو يعانون من أعراض تشبه عسر الهضم. هذه الأعراض أكثر شيوعًا عند النساء، إذا كنت تعاني من غثيان غير مبرر أو انزعاج يشبه عسر الهضم، خاصة عندما يكون مصحوبًا بعلامات محتملة أخرى لنوبة قلبية، فمن الضروري طلب العناية الطبية على الفور.

5. التعرق الغزير

يمكن أن يكون التعرق المفرط أو غير المبرر، والذي غالبًا ما يكون مصحوبًا بجلد بارد ورطب، علامة تنذر بالخطر على نوبة قلبية. إذا شعرت فجأة بالتعرق الغزير دون أي سبب واضح، فمن المهم عدم التغاضي عن ذلك.

6. التعب والضعف

الشعور بالتعب أو الضعف أو الإرهاق بشكل غير عادي، خاصة مع الحد الأدنى من المجهود البدني أو أثناء الراحة، يمكن أن يكون مؤشرًا على نوبة قلبية، إذا وجدت نفسك تعاني من التعب الشديد أو الضعف غير المعتاد، فمن الحكمة التفكير في إمكانية حدوث مشكلة قلبية.

7. الدوخة وخفة الرأس

يمكن أن يكون الشعور بالدوار، أو التعرض لنوبات الإغماء، أو الشعور بقرب الإغماء، نتيجة لانخفاض تدفق الدم إلى القلب، لا ينبغي أبدًا تجاهل هذه الأعراض ويجب أن تستدعي العناية الطبية الفورية.

8. القلق والذعر

يمكن للأعراض العاطفية، مثل مشاعر القلق أو الخوف أو الهلاك الوشيك، أن تسبق النوبة القلبية أو تصاحبها في بعض الأحيان، لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض النفسية، خاصة عندما تقترن بعلامات تحذيرية أخرى.