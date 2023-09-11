الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى وفاته..

"يا رايح وين مسافر".. النوبة القلبية كانت سبب رحيل رشيد طه

رشيد طه
رشيد طه

يوافق الغد الذكري الخامسة على رحيل رشيد طه المغني الجزائري، حيث فقدت الساحة الفنية العربية والعالمية أحد أبرز نجومها، الذي توفي بشكل مفاجئ إثر نوبة قلبية في منزله بباريس عن عمر ناهز 59 عاماً.

رشيد طه كان معروفاً بأسلوبه المميز في مزج الموسيقى العربية والروك والراي والبانك، وبأغانيه التي تحمل رسائل اجتماعية وسياسية وثقافية، مثل "يا رايح" و"روك القصبة" و"عبد القادر" و"برة برة" و"زوبيدة"، كما كان نشطاً في الدفاع عن حقوق المهاجرين والأقليات في فرنسا، حيث عاش منذ طفولته بفرنسا كمهاجر.

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النوبة القلبية وراء وفاة رشيد طه:

توفى النجم رشيد طه بعد إصابته بالنوبة القلبية، وهي حالة خطيرة تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، فهي تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب بسبب انسداد في أحد الشرايين التاجية، التي تغذي القلب بالأكسجين. 

أكد الخبراء بموقع "clevelandclinic" أن هذا يؤدي إلى تلف أو موت خلايا عضلة القلب، مما يضعف قدرته على ضخ الدم إلى باقي أعضاء الجسم، فبعض أعراض النوبة القلبية هي ألم أو ضغط في منطقة الصدر، ألم ينتشر إلى الذراع أو الظهر أو الفك، ضيق في التنفس، التعرق، الغثيان، الدوخة، والشعور بالخوف.

أوضح الخبراء، أنه عندما تحدث نوبة قلبية، يتوقف تدفق الدم إلى جزء من قلبك أو يكون أقل بكثير من الطبيعي، مما يسبب إصابة أو وفاة ذلك الجزء من عضلة القلب، وعندما لا يتمكن جزء من قلبك من ضخ الدم لأنه يموت بسبب نقص تدفق الدم، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل تسلسل الضخ لقلبك بأكمله. 

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كما أن هناك عوامل كثيرة تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، مثل التدخين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم، مرض السكري، التاريخ العائلي لأمراض القلب، السمنة، قلة ممارسة الرياضة، التغذية غير المتوازنة، والإجهاد.

ينصح باتباع نظام حياة صحي يشمل التوقف عن التدخين، تنظيم ضغط الدم والسكر والكوليسترول بالأدوية المناسبة، خفض استهلاك الملح والدهون والسكر في الطعام، زيادة تناول الخضروات والفواكه والألياف، ممارسة الرياضة بانتظام، والتعامل مع المشاكل والضغوط بطرق إيجابية.

النوبة القلبية رشيد طه الذكري الخامسة على رحيل رشيد طه المغني الجزائري ياريح وين مسافر

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